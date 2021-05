മിന്നൽ: ചികിത്സയിലിരുന്ന രണ്ടാമനും മരിച്ചു

കൊച്ചി∙ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ മിന്നലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആൾ മരിച്ചു. മഠത്തിക്കുന്നേൽ എം.എം. ജിജോ (42) ആണ് കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മരിച്ചത്. ഇതോടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായി. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാൾ അപ്പോൾത്തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു. ആട്ടായത്ത് തച്ചിലുകുടിയിൽ മനൂപ് (34) ആണ് മരിച്ചത്. ജിജോ ഉൾപ്പെടെ ആറു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു.

മഠത്തിക്കുന്നേൽ എം.എം. ജോജോ(36), മഠത്തിക്കുന്നേൽ എം.എം. ജിജി (39), പാപ്പനേത്ത് നിതേഷ് കുമാർ (29), തെരുവംകുന്നേൽ ജോബി (40), വാഴക്കാലായിൽ രാജു (52) എന്നിവരെ പൊള്ളലേറ്റ് മൂവാറ്റുപുഴ എംസിഎസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറരയോടെയാണ് അപകടം. നിരപ്പ് സെന്റ് മാക്സ‌്മില്യൻ കോൾബേ പള്ളിക്കു സമീപമുള്ള പറമ്പിലെ മരം വെട്ടു കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങാനൊരുങ്ങിയ തൊഴിലാളികൾ, മഴ പെയ്തതിനെ തുടർന്ന് കെട്ടിടത്തിന്റെ വരാന്തയിൽ കയറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ശക്തമായ മിന്നലുണ്ടായത്.

