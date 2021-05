കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് 2013ൽ പ്രവചിച്ചു; ചർച്ചയായി ട്വീറ്റ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോകമാകെ കോവിഡ് ഭീതിയിൽ വലയുമ്പോൾ 2013ല്‍ തന്നെ കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച ട്വീറ്റിനെക്കുറിച്ചാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ച. 2013 ജൂണിലാണ് ട്വിറ്ററിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ട്വീറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. മാർകോ അകോർട്ടെ എന്ന പേരിലുള്ള ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽനിന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം. ‘കൊറോണ വൈറസ്, അതു വരുന്നു....’ എന്നു മാത്രമായിരുന്നു ട്വീറ്റ്.

2013ൽ ഒരുപാടൊന്നും ചർച്ചയായില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ട്വിറ്ററുൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതാണു പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം. എട്ട് വർഷം മുൻപ് നടത്തിയ പ്രവചനം ട്വിറ്ററിൽ അതിശയത്തോടെയാണ് പലരും റീട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ട്വിറ്റർ ഹാക്ക് ചെയ്ത് തീയതി മാറ്റിയെന്നാണ് ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ചിലർ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിലെ സത്യാവസ്ഥയെന്ന് ഇനിയും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

English Summary: This Twitter User ‘Predicted’ Coronavirus in 2013 & People Are Freaking Out