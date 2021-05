തിരുവനന്തപുരം∙ വാക്സീന്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് പ്രധാനപ്രശ്നമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി. ജോയ് മനോരമ ന്യൂസിനോട്. വാക്സീന്‍ ഉടന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കും. ആദ്യ പരിഗണന മുന്‍നിര പോരാളികള്‍ക്കാണെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് വാക്സീന്‍ നേരിട്ട് വാങ്ങാമെന്നും വി.പി.ജോയ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, സംസ്ഥാനം സ്വന്തമായി വാങ്ങിയ കോവിഡ് വാക്സീന്റെ ആദ്യ സെറ്റ് എത്തി. പുണെ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽനിന്നു വാങ്ങിയ കോവിഷീൽഡ് വാക്സീന്റെ മൂന്നര ലക്ഷം ഡോസാണ് ഇന്നു നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. മഞ്ഞുമ്മലിലെ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷന്റെ മേഖലാ വെയർ ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റിയ വാക്സീൻ ഇവിടെ നിന്നു വിവിധ ജില്ലകളിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും എത്ര ഡോസ് വീതം നൽകണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും വാക്സീൻ വിതരണം.



English Summary : Vaccine scarcity is the main challenge facing, says Chief Secretary VP Joy