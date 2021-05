ബംഗാളില്‍ 43 മന്ത്രിമാര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു; സുവേന്ദു അധികാരി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

കൊല്‍ക്കത്ത∙ ബംഗാളില്‍ മമതാ ബാനര്‍ജി മന്ത്രിസഭയില്‍ മുതിര്‍ന്ന തൃണമൂല്‍ നേതാക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 43 അംഗങ്ങള്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. രാജ്ഭവനില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ജഗ്ദീപ് ധന്‍കര്‍ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി സന്നിഹിതയായിരുന്നു. ഇന്നു തന്നെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരും. അതേസമയം നന്ദിഗ്രാമില്‍ മമതാ ബാനര്‍ജിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സുവേന്ദു അധികാരിയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുത്തു.



സുബ്രത മുഖര്‍ജി, പാര്‍ഥ ചാറ്റര്‍ജി, ഫിരാദ് ഹക്കിം, ജ്യോതി പ്രിയ മാലിക്, അരൂപ് ബിശ്വാ്, ജാവേദ് അഹമ്മദ് ഖാന്‍ തുടങ്ങിയ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. മുന്‍ ധനമന്ത്രി അമിത് മിത്ര വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് വഴിയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും മുഖ്യമന്ത്രിയായി മമത മേയ് 5-ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. നന്ദിഗ്രാമില്‍ പരാജയപ്പെട്ട മമത ഇനി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ച് ജയിക്കണം. 292 അംഗ നിയമസഭയില്‍ 213 സീറ്റുകള്‍ നേടിയാണ് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

