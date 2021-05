ഓക്സിജൻ തടസ്സം; ആന്ധ്രയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ 11 കോവിഡ് രോഗികൾ മരിച്ചു

തിരുപ്പതി∙ ഓക്സിജൻ ലഭ്യത തടസ്സപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ആന്ധ്ര പ്രദേശിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ഐസിയുവിൽ 11 കോവിഡ് രോഗികൾ മരിച്ചു. തിരുപ്പതിയിലെ എസ്‌വിആർ റൂയ ആശുപത്രിയില്‍നിന്നുള്ള ഹൃദയഭേദകമായ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽനിന്നു വ്യക്തമാണ്.

ഓക്സിജൻ വിതരണം 25 – 45 മിനിറ്റു വരെ തടസ്സപ്പെട്ടുവെന്നു മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ചിറ്റൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ അതു തള്ളി. ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ റീലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള 5 മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടുള്ളൂവെന്നും ഇതു പ്രഷർ കുറയാൻ കാരണമായെന്നും കലക്ടർ എം. ഹരി നാരായണൻ അറിയിച്ചു.

‘അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഓക്സിജൻ വിതരണം പുനരാരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴെല്ലാം പഴയപടിയായി. ഇനി ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ ഉചിതമായ പ്രവർത്തനം മൂലം വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഒഴിവാക്കാനായത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിൽനിന്ന് ഓക്സിജൻ ടാങ്കർ എത്താൻ വൈകിയതാണ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചത്’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആശുപത്രിയിൽ 1100ൽ അധികം കിടക്കകളുണ്ട്. ഐസിയുവിൽ 150തോളം രോഗികളും. ഓക്സിജൻ സൗകര്യമുള്ള കിടക്കകളിൽ 400ൽപരം പേരും. രോഗികള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് 30തോളം ഡോക്ടർമാർ ഐസിയുവിലെത്തി പരിചരണം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഞായറാഴ്ച തെലങ്കാനയിൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഓക്സിജൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്നു രോഗികൾ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അധികൃതർ ഇതു നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

