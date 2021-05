അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഓക്സിജന്‍ നിലച്ചു; തിരുപ്പതിയിൽ 11 കോവിഡ് രോഗികള്‍ മരിച്ചു

തിരുപ്പതി∙ ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ തിരുപ്പതിയിൽ ഒാക്സിജന്‍ കിട്ടാതെ 11 കോവിഡ് രോഗികള്‍ മരിച്ചു. എസ്‌വി‌ആർ റുയ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലാണ് മരണം. ഐസിയുവില്‍ ഒാക്സിജന്‍ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിലച്ചതോടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. അഞ്ച് രോഗികളുടെ നില ഗുരുതരമായി.

തീര്‍ന്ന ഒാക്സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകള്‍ മാറ്റാന്‍ വൈകിയതാണ് കാരണം. ആശുപത്രിയില്‍ ഒാക്സിജന്‍ ക്ഷാമം ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ചിറ്റൂര്‍ കലക്ടര്‍ എം. ഹരിനാരായണൻ അറിയിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്.ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

English Summary: 11 COVID patients die in Tirupati's Ruia Hospital due to disruption in oxygen supply