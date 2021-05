ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവികളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം രൂപം നൽകിയ സമിതിക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി അശോക് ചവാൻ നേതൃത്വം നൽകും. സൽമാൻ ഖുർഷിദ്, മനീഷ് തിവാരി, വിൻസന്റ് എച്ച്.പാല, ജ്യോതിമണി എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങൾ.



English Summary: Congress sets up 5-member group under Ashok Chavan to evaluate state poll debacle