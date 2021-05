നഴ്സസ് ദിനം കോവിഡിനെതിരായ പ്രതിജ്ഞാ ദിനമായി ആചരിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക നഴ്സസ് ദിനം സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരായ പ്രതിജ്ഞാ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ കേരള ഗവ. നഴ്സസ് യൂണിയൻ തീരുമാനിച്ചു.



ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിങ്ഗേലിന്റെ ഛായാചിത്രത്തിനു മുൻപിൽ ദീപം തെളിയിച്ചാണ് പ്രതിജ്ഞാ ദിനം ആചരിക്കുക. സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം ഫോർട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്തിനു നടക്കും.

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ നഴ്സുമാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അവസരം മുതലെടുത്ത് എൻആർഎച്ച്എം മുഖേനയും മറ്റും വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളം മാത്രം നഴ്സുമാർക്ക് നൽകാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.ഡി.മേരിയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.എസ്.സന്തോഷും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

