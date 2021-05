യുപിയിൽ മതനേതാവിന്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ ആയിരങ്ങൾ; സമൂഹ വ്യാപന ഭീഷണി?

ലക്നൗ∙ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം നേരിടാൻ യുപി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച താൽക്കാലിക കൊറോണ കർഫ്യൂ നിലനിൽക്കേ മതനേതാവിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനമെന്ന് ആരോപണം. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബദൗൻ ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അന്തരിച്ച പുരോഹിതൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുഹമ്മദ് സലിമുൽ ഖാദ്രിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിലാണ് ചട്ടങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തത്.

അനുയായികൾക്കിടയിൽ സലിം മിയാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുഹമ്മദ് സലിമുൽ ഖാദ്രി ഏറെ ആദരിക്കപ്പടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പരമാവധി 20 പേർ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാവൂ എന്ന നിർദ്ദേശം നിലനിൽക്കെയാണ് പുരോഹിതന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തത്. മാസ്ക് ധരിക്കാതെയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയും ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു.

മതപുരോഹിതന്റെ മൃതദേഹവും വഹിച്ചുള്ള വിലാപ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന്‍റെ പേരിൽ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ അഡീഷണൽ എസ്പിയുടെ കീഴിൽ ഒരു ടീമിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബദൗൻ എസ്പി അറിയിച്ചു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്ന വിഡിയോ പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എസ്പി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ വൻ ജനാവലി ഒത്തുകൂടാനുള്ള സാധ്യത നിലനിന്നിട്ടും ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെന്നും വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്.

English Summary: Covid Rules Tossed Aside At UP Cleric's Funeral, Thousands Attend