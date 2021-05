സുരക്ഷയും ഫലപ്രാപ്തിയുമാണ് മുഖ്യം; ഐവർമെക്ടിൻ ഉപയോഗത്തിനെതിരെ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് ചികിൽസയ്ക്ക് ഐവർമെക്ടിൻ ഗുളിക ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ ലോകാരോഗ്യസംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ). പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സുരക്ഷയും ഫലപ്രാപ്തിയുമാണ് പ്രധാനം. ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കല്ലാതെ കോവിഡ് 19നെതിരെ ഐവർമെക്ടിൻ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതായി ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് ഡോ. സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഇതിനു സമാനമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ജർമന്‍ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ലൈഫ് സയൻസ് കമ്പനി മെർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കോവിഡിനെതിരെ ഐവർമെക്ടിൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് മെർക്ക് പറയുന്നു. ഐവർമെക്ടിൻ കോവിഡിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിന് തങ്ങളുടെ പ്രീ–ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. കോവിഡ് രോഗികളിൽ ക്ലിനിക്കൽ പ്രവർത്തനത്തിനും ഫലപ്രാപ്തിക്കും അർഥവത്തായ തെളിവുകളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഭൂരിഭാഗം പഠനങ്ങളിലും സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെന്നും മെർക് പറയുന്നു.

ഐവർമെക്ടിനെതിരെ രണ്ടു മാസത്തിനിടെ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പാണിത്. ആശുപത്രി പ്രവേശനം, മരണനിരക്ക് എന്നിവയുമായി മരുന്നിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നതിന് കൃത്യമായ തെളിവില്ലെന്നായിരുന്നു മാർച്ചിൽ ഇവർ പുറത്തിറക്കിയ മുന്നറിയിപ്പ്. കോവിഡിനെതിരെ പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ ഐവർമെക്ടിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഗോവ അംഗീകാരം കൊടുത്തതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡോ. സൗമ്യയുടെ ട്വീറ്റ് പുറത്തുവരുന്നത്.

രോഗത്തിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ കുറയ്ക്കാനാണു ഐവർമെക്ടിൻ നല്‍കുന്നതെന്ന് ഗോവ പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രി വിശ്വജിത് പി. റാണെ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. 18 വയസിനു മുകളിലുള്ളവര്‍ക്കാണു ചികിത്സയെന്ന് മന്ത്രി സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ കുറിച്ചു. രോഗത്തിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ കുറയ്ക്കാനാണു മരുന്ന് നല്‍കുന്നതെന്ന് ഗോവ പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രി വിശ്വജിത് പി. റാണെ പറഞ്ഞു. 18 വയസിനു മുകളിലുള്ളവര്‍ക്കാണു ചികിത്സയെന്ന് മന്ത്രി സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ കുറിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ മാസം കേന്ദ്രആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ ഐവർമെക്ടിൻ പനി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്‌ഷനുകൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുളികയാണ് ഐവർമെക്ടിൻ.

English Summary: WHO Warns Against Use Of Ivermectin For COVID-19 Treatment