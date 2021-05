വിഷം ഉള്ളിൽച്ചെന്ന് യുവതിയും കുട്ടികളും മരിച്ചു; മക്കളുടെ പ്രായം 3 വയസ്, 3 മാസം

കൊല്ലം ∙ വിഷം ഉള്ളിൽച്ചെന്ന് അമ്മയും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും മരിച്ചു. കേരളപുരത്തിനടുത്തു വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന കണ്ണനല്ലൂർ സ്വദേശി വർഷ (27), 3 വയസ്സും 3 മാസവും വീതം പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്‍ എന്നിവരാണു മരിച്ചത്.

വർഷയുടെ ഭർത്താവ് എഡ്വേർഡ് (35) ആശുപത്രിയിലാണ്. ഇയാൾ കുണ്ടറ പള്ളിമുക്കിലെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലെ ജീവനക്കാരനാണ്. വിഷം ഉള്ളിൽച്ചെന്നാണോ വിഷം കുത്തിവച്ചാണോ മരണമെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)