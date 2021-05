അവശ്യസാധന കടകളുടെ പ്രവൃത്തിസമയം കുറച്ചത് വിപരീതഫലം ഉണ്ടാക്കും: ലീഗ്

കോഴിക്കോട് ∙ ലോക്ഡൗണിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകളും ഹോട്ടലുകളും തുറക്കാനുള്ള സമയം വൈകിട്ട് ഏഴിൽനിന്ന് മൂന്നായി കുറച്ചത് വിപരീത ഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്നും തീരുമാനം അടിയന്തരമായി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും മുസ്‍‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.പി.എ.മജീദ്.

ഈദുൽ ഫിത്തറിന്റെ തലേദിവസം സമയം ചുരുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കടകളിലും കമ്പോളങ്ങളിലുമെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ അപ്രതീക്ഷിതമായി സമയം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയ ഹോട്ടലുകാരും ഇതു വാങ്ങാനെത്തുന്നവരും ഒരുപോലെ പ്രയാസപ്പെടും.

പ്രായോഗിക പ്രയാസങ്ങൾ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്ത് സമയം വൈകിട്ട് ഏഴു വരെയായി നിജപ്പെടുത്തണം. ജനങ്ങളെ കഷ്ടപ്പാടിലേക്ക് തള്ളിവിടരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

