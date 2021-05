റഷ്യയിലെ കസാനിൽ സ്കൂളിൽ വെടിവയ്പ്പ്: 11 മരണം; മരിച്ചവരിൽ 8 വിദ്യാർഥികളും

മോസ്കോ∙ റഷ്യയിലെ കസാനിൽ സ്കൂളിൽ വെടിവയ്പ്പുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. 11 പേർ മരിച്ചുവെന്ന് റഷ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 8 വിദ്യാര്‍ഥികളും ഒരു അധ്യാപകനും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. രണ്ട് അക്രമികളിൽ ഒരാൾ പിടിയിലായി. മറ്റേയാളെ വെടിവച്ചു കൊന്നു. വെടിവയ്പ്പിനൊപ്പം സ്ഫോടനവും നടന്നെന്നാണ് റഷ്യൻ മാധ്യമമായ ആർടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ടാറ്റർസ്ഥാനിന്റെ തലസ്ഥാനത്തുള്ള സ്കൂളിലാണ് സംഭവം.

English Summary: At least eleven reported dead in a bloody attack at school in the Russian city of Tatarstan, with explosion & machine gunfire heard