അമിത് ഷായെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തമിഴ്നാട് വിജിലൻസ് ഡിജിപി

ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട് പൊലീസിന്റെ വിജിലൻസ്, അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗം ഡിജിപിയായി ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പി. കന്തസ്വാമിയെ ഡിഎംകെ സർക്കാർ നിയമിച്ചു. സൊഹ്റാബുദ്ദീൻ ഷെയ്ക് ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിൽ 2010ൽ അന്നത്തെ ഗുജറാത്ത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന അമിത് ഷായെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കന്തസ്വാമിയായിരുന്നു.

അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ എഐഎഡിഎംകെ മന്ത്രിസഭയിലെ അഴിമതിക്കാരായ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ നീങ്ങുമെന്ന് തന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ഉടനീളം എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ. പളനിസാമിക്കും മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കുമെതിരെ ഗവർണർ ബൻവാരിലാൽ പുരോഹിതിനും വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിനും പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്ന ഡിഎംകെ നിരവധി അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും പരാതികളും സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

തമിഴ്നാട് കേഡർ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കന്തസ്വാമി സിബിഐ ഐജി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമിത് ഷായെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് കോടതി അമിത് ഷായെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. 2007ല്‍ ഗോവയിൽ ബ്രിട്ടിഷ് കൗമാരക്കാരി ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് കന്തസ്വാമിയുള്‍പ്പെട്ട സംഘമാണ്. മാത്രമല്ല, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ എസ്എൻസി – ലാവ്‌ലിൻ കേസും ഇദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

