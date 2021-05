ലോക്ഡൗൺ: ബംഗാളിലും അസമിലും കുടുങ്ങി കേരളത്തിലെ മുന്നൂറോളം ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകൾ

കൊച്ചി∙ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള മുന്നൂറോളം ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകൾ ബംഗാളിലും അസമിലുമായി കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു. കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണു തിരികെ വരാൻ കഴിയാതെ ബസുകളും ജീവനക്കാരും പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി ബംഗാളിലെ ഡോംകൽ, കിഷൻഗഞ്ച്, അസമിലെ നഗാവ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കു പോയ ബസുകളാണ് അവിടെ കുടുങ്ങിയത്.

തിരികെ വന്നാൽ ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്നു വ്യക്തമല്ലാത്തതും ബംഗാളിൽനിന്നും അസമിൽനിന്നും കേരളത്തിലേക്കു വരാൻ യാത്രക്കാരില്ലാത്തതുമാണു ബസ് ജീവനക്കാരെ വെട്ടിലാക്കിയത്. കേരളത്തിൽനിന്നു അസമിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ നിലച്ചതോടെ ജീവനക്കാർക്കു കേരളത്തിൽനിന്നു പണം അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ബസുടമകൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ലോക്ഡൗണിൽ കുടുങ്ങി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകൾ

നാലു ദിവസം കൊണ്ടാണു എറണാകുളത്തുനിന്നു അസം വരെ ബസുകൾ ഒാടിയെത്തുന്നത്. ജില്ലയിലെ ബസുകൾക്കു പുറമേ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ ബസുകളും ഏറണാകുളത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. 3,000 രൂപ മുതലാണു യാത്രാ നിരക്ക്. കോവിഡ് മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മേഖലയെ പിടിച്ചു നിർത്തിയതു അസം, ബംഗാൾ സർവീസുകളാണ്.

1,20,000 രൂപയാണു ബസുകൾക്കു ഒരു വശത്തേക്കു വാടക ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. 65,000 രൂപയോളം ഡീസലിനു വേണം. 40,000 രൂപയോളം കേരളത്തിൽ നികുതി ഇനത്തിലും ഈ മാസം പലരും അടച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലോക്ഡൗണിനു മുൻപു തന്നെ അവിടെ പെട്ടുപോയ ബസുകളുമുണ്ടെന്നു ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. ഏജന്റുമാരെ വിശ്വസിച്ചു മുഴുവൻ പണവും കേരളത്തിൽ വാങ്ങാതെ സർവീസ് പോയവരെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഏജന്റുമാർ പണം നൽകാതെ പറ്റിച്ചെന്നും പരാതിയുണ്ട്. തിരികെ വരാൻ കാശില്ലാതെ അടുത്ത ഒാട്ടം കാത്തു കിടന്നവർക്കു ലോക്ഡൗൺ ഇരുട്ടടിയായി മാറി.

പത്തു ദിവസമായി ഡോംകലില്ലും കിഷൻഗഞ്ചിലുമായി ബസുകളിൽ കഴിയുകയാണു ജീവനക്കാർ. ശുചിമുറി സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നു പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ആഷിഖ് പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണം സ്വയം പാചകം ചെയ്തു കഴിക്കുകയാണ്. പലച്ചരക്കു കടയിൽ കടം പറഞ്ഞാണു അരിയുൾപ്പെടെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന പണം തീർന്നു തുടങ്ങിയതോടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിൽ എത്തിയാൽ മതിയെന്ന അവസ്ഥയിലാണു ബസ് ജീവനക്കാർ. ആർടിപിസിആർ ഉൾപ്പെടെ ഏതു പരിശോധനയ്ക്കും തങ്ങൾ തയാറാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകൾക്കു തിരികെ വരാൻ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണു പ്രധാന ആവശ്യം.

English Summary: About 300 tourist buses from Kerala are stranded in Bengal and Assam