‘ലോക്ഡൗൺ കൊണ്ടുമാത്രം പരിഹാരമാവില്ല; ആദ്യ ഡോസ് കൂടുതലാളുകൾക്ക് നൽകണം’

കൊച്ചി ∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെയും വാക്സീൻ ക്ഷാമത്തിന്റെയും സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സീൻ നൽകുന്നതിനെക്കാൾ ആദ്യ ഡോസ് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനു പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന് വിദഗ്ധർ. ആദ്യ ഡോസ് എടുത്തവരിൽ രോഗം ബാധിച്ചാലും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്കു പോകുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിർദേശം.

ബ്രിട്ടനിലും കാനഡയിലുമെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണം ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കാൻസർ വിദഗ്ധനും എപ്പിഡമിയോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. അജു മാത്യു മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. രാജ്യം വാക്സീൻ ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചുപേർക്ക് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സീൻ നൽകുന്നതിനു മുൻഗണന നൽകാതെ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഒരു ഡോസ് വാക്സീനെങ്കിലും എത്തിക്കണം.

ഒരു ഡോസും ലഭിക്കാതെ രോഗം ബാധിക്കുന്നവർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായി മരിച്ചു വീഴുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാർഗം ഇതായിരിക്കും. സർക്കാരിന്റെ നയമനുസരിച്ച് ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചവർക്കാണു രണ്ടാമത്തേതിനുള്ള മുൻഗണന നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്നത് വളരെയധികം ആളുകൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഡോസ് പോലും ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാക്കും.

നിലവിലെ കോവിഡ് വ്യാപന സാഹചര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതമാണ് രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കുക. നിലവിലുള്ള വാക്സീൻ നിർമാണത്തിന്റെയും ആവശ്യമുള്ളവരുടെയും കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ 2022 കടക്കും. ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയും വാക്സീൻ നിർമിച്ചെടുക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പോരായ്മയുമാണ് കാരണം.

ഒരു ഡോസ് എടുക്കുന്നവരിൽ തന്നെ കോവിഡ് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി ആർജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് 50 ശതമാനമാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കണക്ക്. രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കുമ്പോൾ 70 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നുമാണ് നിലവിലുള്ള പഠനം. ലോകമെങ്ങും മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരമായി ഈ ലോകത്തുനിന്നു പോകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സാഹചര്യമില്ല.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കും സൃഷ്ടിക്കുക. ഇടവിട്ടുള്ള ലോക്ഡൗണുകൾ കൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയുമില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധ നിരീക്ഷണം. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒന്നാം ഡോസ് കൂടുതൽ പേരിൽ എത്തിക്കാൻ നടപടി വേണ്ടത്. രോഗം വന്നാൽ ഗുരുതരമാകുമെന്നു കരുതുന്ന 60 വയസിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് നിലവിലുള്ളതു പോലെ രണ്ടാം ഡോസ് നൽകുന്നത് തടയേണ്ടതില്ല.

പകരം 18 മുതൽ 45 വയസ് വരെയുള്ള കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് വാക്സീൻ എത്തിക്കാൻ നയം മാറ്റണം. ഈ പ്രായക്കാരാണ് വൈറസിനെ അതിവേഗം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനു പങ്കു വഹിക്കുന്നത്. ഇതു പരിഗണിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്നു കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ആദ്യ ഡോസ് എത്തിക്കണം. ഇവരുടെ രണ്ടാം ഡോസ് നൽകാനുള്ള സമയ പരിധി 12 ആഴ്ചയിലേക്കു നീട്ടാവുന്നതാണ്. ഇതാകും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്കും അഭികാമ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.

English Summary : Vaccine Policy need to be changed, says experts