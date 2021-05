7 വയസുകാരനെ തേടി സ്റ്റാലിന്റെ സൈക്കിൾ; ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഉപദേശവും

ചെന്നൈ∙ ‘സൈക്കിൾ വാങ്ങി തന്നതിന് നന്ദി...’ അവൻ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ. ‘ജാഗ്രതയോടെ ഓടിക്കണം. കൊറോണയാണ്, പുറത്തൊന്നും പോയി സൈക്കിൾ ചവിട്ടരുത്..’ രണ്ടു വർഷമായി സൈക്കിൾ വാങ്ങാൻ കൂട്ടിവച്ച പണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകിയ ഏഴുവയസുകാരന് സൈക്കിൾ വാങ്ങി നൽകിയാണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ നന്ദി അറിയിച്ചത്.

ഏതു നിറത്തിലുള്ള സൈക്കിൾ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമ്മാനം വീട്ടിലെത്തിയത്. കൂട്ടിവച്ച പണം എണ്ണിയപ്പോൾ ആയിരം രൂപയാണ് കുടുക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകി ഹരീഷ് വർമൻ കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിന് തന്റെ പിന്തുണ അറിയിച്ചു. ഒപ്പം ഈ ചെറിയ തുക സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് ഒരു കത്തും നൽകി. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തമിഴ്നാടിന് തന്നെ മാതൃകയാകുന്ന ബാലന് സമ്മാനമായി സൈക്കിൾ തന്നെ വാങ്ങി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ഞായറാഴ്ച മധുര നോർത്ത് എംഎൽഎ കെ.ദളപതിയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ചേർന്നാണ് ഹരീഷിന്റെ വീട്ടിൽ സൈക്കിൾ എത്തിച്ചത്. ഈ സമയം ഫോണിൽ വിളിച്ച സ്റ്റാലിൻ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു. സൈക്കിളിൽ പുറത്തുകറങ്ങരുതെന്നും നന്നായി പഠിക്കണമെന്നും തുക നൽകാൻ കാണിച്ച തീരുമാനത്തിന് നന്ദിയുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അവനോട് പറഞ്ഞു.

English Summary: Madurai boy donates Rs 1000 from savings to CMRF; Stalin gifts bicycle in return