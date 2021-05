എഡിജിപിയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ്; വ്യാജ എഫ്ബി അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് പണം ചോദിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ എഡിജിപി വിജയ് സാഖറെയുടെ പേരില്‍ വ്യാജ ഫെയ്സ്ബുക് അക്കൗണ്ടുണ്ടാക്കി പണം തട്ടാൻ ശ്രമം. പണം ചോദിച്ച് എഡിജിപിയുടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് സന്ദേശമെത്തി. കൊച്ചി സ്വദേശിയായ സുഹൃത്തിനാണ് 10,000 രൂപ ചോദിച്ച് സന്ദേശമെത്തിയത്. എഡിജിപിയുടെ യഥാർഥ ഫെയ്സ്ബുക് അക്കൗണ്ടിലെ അതേ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ളതാണ് വ്യാജ അക്കൗണ്ട്.

ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ സുഹൃത്തിനോട് ആദ്യം സുഖവിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുകയും പിന്നീട് ഗൂഗിൾ പേ വഴി അത്യാവശ്യമായി പണം അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സംഭവം തട്ടിപ്പാണെന്ന് സുഹൃത്തിനു മനസിലാകുന്നത്. സംഭവത്തിൽ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി എഡിജിപി പറഞ്ഞു. നേരത്തെ സിഐ അനന്തലാലിന്റെ പേരിലുള്ള വ്യാജ അക്കൗണ്ടിലൂടെയും സമാന തട്ടിപ്പിന് ശ്രമം നടന്നിരുന്നു.

English Summary: Attempt to extort money from a fake facebook account of adgp Vijay Sakhare