‘രഞ്ജനയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ആശുപത്രികൾ നിരസിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ?’

1980 മേയ് മാസത്തിലെ വേനൽചൂടേറിയ ദിവസങ്ങളിലൊന്ന്. ഫരീദാബാദിലെ വർക്കേഴ്സ് കോളനിയിലെ പൊടിപറക്കുന്ന നിരത്തിലൂടെ സത്രീധന വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ച് പ്രകടനം നടത്തുകയാണ് ഒരു ചെറിയ സംഘം വനിതകൾ. വേനൽചൂടകറ്റാൻ ജനാലപൂട്ടി വീട്ടകങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന നാട്ടുകാർ. ഇതിനിടെ പുറത്തെ കോലാഹലമെന്തെന്നറിയാൻ ജനാലപാളി നീക്കി ഒന്നെത്തിനോക്കിയ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒഴികെ ആ നട്ടുച്ച നേരത്ത് ആ പ്രകടനം കാണാൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യരെയും കണ്ടില്ല. ആ സ്ത്രീ പാളിനോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനും രഞ്ജനയും പരസ്പരം നോക്കി ചിരിച്ചു. ഒരേ ചിന്തകൾ ഇരുവരുടെയും മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയെന്നതു സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ ചിരി – ‘‘കുറച്ചു കിറുക്കുള്ള സ്ത്രീകളും കമ്യൂണിസ്റ്റുകളുമല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും വെയിൽ തിളയ്ക്കുന്ന ആ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമോ!’’

രഞ്ജന നിരുള. 75 വയസ്സ്. കമ്യൂണിസ്റ്റ്, ട്രേഡ് യൂണിയൻ അംഗം, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തിനായി പോരാടിയ ആക്റ്റിവിസ്റ്റ്, ഓൾ ഇന്ത്യ ആശാ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ കൺവീനർ, ‘വോയ്സ് ഓഫ് വർക്കിങ് വുമൺ’ എന്ന ജേണലിന്റെ എഡിറ്റർ. എല്ലാത്തിനുമുപരി നിരവധി പേർക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരി, സഖാവ്, നൂറുകണക്കിനു ചെറുപ്പക്കാരുടെ മാർഗദർശക, അൻപതു വർഷത്തോളമായി നീതിക്കായി നിലകൊണ്ട, പോരാടിയ വനിത ആ വിശേഷണങ്ങൾ അങ്ങനെയങ്ങനെ നീളും. നർമവും കളിതമാശകളുമായി ഏറ്റവും ദുർഘടമായ സാഹചര്യത്തെ പോലും ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സമീപിച്ചവൾ ആയിരുന്നു അവൾ. ആ രഞ്ജനയാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച 4000 പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ലോകത്തെ ആ വലിയ ദിനമരണക്കണക്കുകളിൽ ഒരാളായി രഞ്ജനയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കായ കുടുംബങ്ങളിൽ കോവിഡിന്റെ കരിനിഴൽ പതിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരു മകനെ, മകളെ, മാതാവിനെ, പിതാവിനെ, സുഹൃത്തിനെ, സഹപ്രവർത്തകനെ, അയൽവാസിയെ അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. രാജ്യം മുഴുവൻ അത്തരത്തിൽ ഒരു സമൂഹ ദുഃഖാചരണത്തിലാണ്. നയരൂപീകരണത്തിലും അത് നടപ്പാക്കുന്നതിലുമുള്ള പാളിച്ചയിലും സാധാരണ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭീകരമായ ദുരന്തത്തെ കുറിച്ച് നിരവധി പേർ ഇതിനകം പലയിടത്തും കുറിച്ചതു കണ്ടു. രഞ്ജനയുടെ കാര്യത്തിലും വലിയ മാറ്റമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. രോഗബാധയിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരവും വേണ്ടതുണ്ട്.

കോവിഡ് ലക്ഷണം കാണിക്കുകയും എന്നാൽ ആർടിപിസിആർ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവും ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നത്. കോവിഡിനു സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായതിനു പിന്നാലെ രഞ്ജനയ്ക്കു നടത്തിയ സിടി സ്കാനിൽ 12/25 എന്ന സ്കോറാണ് കാണിച്ചത്. ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടതിനാൽ രഞ്ജനയോട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവളുടെ ഡോക്ടറും നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് ആയതിനാൽ കോവിഡ് ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നിലും അവൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ല. അതിനാൽ തന്നെ അവൾ മറ്റു രോഗങ്ങൾക്ക് മുൻപു ചികിത്സ തേടിയിരുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു.

എന്നാൽ, പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും സിടി സ്കാനിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചവർക്കു ശ്വാസകോശത്തിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന തരത്തിൽ 30 ശതമാനം കേടുപാടു കണ്ടതിനാൽ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ആകില്ലെന്നാണ് ആ ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. ചുരുക്കത്തിൽ കോവിഡ് – കോവിഡ് ഇതര ആശുപത്രികളൊന്നും രഞ്ജനയ്ക്കു ചികിത്സ നൽകാൻ തയാറായില്ല. ഇത് രഞ്ജനയുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല. പരിശോധനയിലെ വ്യക്തതയില്ലായ്മയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി പേർ ഇവിടെയുണ്ട്. ടെലി കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെയും ഓക്സിജൻ നൽകിയുമൊക്കെ രോഗികളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചികിൽസിക്കാമെന്ന് ടെലിവിഷനിലും മറ്റും വിദഗ്ധർ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ ആശുപത്രി ചികിത്സ അത്യാവശ്യമായ, ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ രഞ്ജനയെപ്പോലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? അവൾ രണ്ടാമതും ആർടിപിസിആർ പരിശോധന നടത്തി. എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലം വരാൻ വൈകി. അപ്പോഴേക്കും അവളുടെ ആരോഗ്യനില മോശമാകുകയും ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ നിലയിൽ കാര്യമായ വ്യതിചലനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.

ആകസ്മികം എന്നു തന്നെ പറയട്ടെ ആശുപത്രിക്കായി ഞങ്ങൾ ഓടിനടക്കുന്ന ഇതേ സമയത്തു തന്നെയാണ് ഇതേ വിഷയം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെയും പരിഗണനയിൽ വന്നത്. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകുന്ന വിധിയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വന്നു. എന്നാൽ ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രികളിലെ പ്രവേശന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് പ്രകടമായ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കാൻ ആ വിധിക്ക് സാധിച്ചില്ല. കോടതിവിധിക്കു പിന്നാലെ എയിംസിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഡോക്ടർ എനിക്ക് അയച്ച സന്ദേശം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി – ‘‘എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര സഹായം വേണമെങ്കിൽ രോഗിയെ കൊണ്ടുവരൂ, പക്ഷെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആന്റിജൻ പരിശോധന ഫലം വേണം’’. അതിനർഥം ഫലം കൃത്യമായി അറിയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പരക്കെ വിമർശനമുളള ആന്റിജൻ പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് തെളിയുന്നതെങ്കിൽ അവളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്ന്. കോടതി ഉത്തരവ് വന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിദഗ്ധ സമിതി ഉത്തരവു നടപ്പാക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ച് ഇതു സംബന്ധിച്ച മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയത്. എന്നിട്ടും താഴേത്തട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം പ്രകടമായിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ഇപ്പോഴും സംശയമാണ്.

രഞ്ജനയുടെ ആദ്യപരിശോധന ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ, രഞ്ജനയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ആശുപത്രികൾ നിരസിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ? ഈ കാലതാമസം അവളുടെ അവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു കാണുമോ? ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാടു ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്.

സർക്കാരിന്റെ റാം മനോഹർ ലോഹ്യ ആശുപത്രിയാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തിയത്. അവിടെയുള്ള മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഒരു മുതിർന്ന ഡോക്ടറാണ് ആശുപത്രിയിൽ അതിതീവ്ര ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ‘സാരി’ വാർഡ് (സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസപിറേറ്ററി ഇൽനെസ് അഥവാ എസ്എആർഐ) ഉണ്ടെന്നും അവിടെ അഡിമിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അറിയിച്ചത്. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളതും എന്നാൽ പരിശോധനയിൽ പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്തതുമായ ആളുകളെയാണ് ഈ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് കിടക്ക മാത്രമുള്ള അവിടെ ഭാഗ്യവശാൽ രഞ്ജനയ്ക്കായി കിടക്ക ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് ആശുപത്രികളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാർഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിന്റെ എണ്ണം ഉയർത്താനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നു തന്നെയാണ് മഹാമാരിയുടെ ഈ ദുരിതകാലത്ത് ഞാൻ കരുതുന്നതും.

രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ മറ്റൊരു പരിശോധനയിൽ രഞ്ജന കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു. പിന്നീട് അവളെ എസ്എആർഐ വാർഡിൽനിന്നും കോവിഡ് വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാൽ അവിടെയാണ് കോവിഡ് ബാധിതരും കുടുംബാംഗങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം കാണാനായത്. ചികിത്സ തേടുന്നവർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും പ്രവേശനമില്ലാത്ത ഇടമാണ് കോവിഡ് വാർഡ്, അതുമല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഐസിയുകൾ. ആകെ പ്രവേശനമുള്ളത് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കാണ്, എന്നാൽ ജോലിഭാരത്താൽ മടുത്തുനിൽക്കുന്ന അവരിൽനിന്ന് ഒരു വ്യക്തിഗത പരിചരണം ആർക്കും ഏറെ പ്രതീക്ഷിക്കാനും വയ്യ. ഒരു ഭീകരമായ ഏകാന്തതയിലേക്കു തന്നെ രോഗി വഴുതി വീഴുമെന്നതുറപ്പ്. ഒരുപക്ഷേ ബന്ധുക്കളുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കാനെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ രോഗികൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും അത് ആശ്വാസമാകും. എന്നാൽ ജീവശ്വാസത്തിനായി ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതോടെ ആ സാധ്യതയും അടഞ്ഞുപോകും.

എസ്എആർഐ വാർഡിൽ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചെങ്കിലും പ്രവേശിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് വാർഡിൽ അതും സാധ്യമല്ല. കോവിഡ് ബാധിച്ച രോഗികളെ ഐസലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും പിപിഇ കിറ്റുകൾ ധരിച്ച് നഴ്സുകളും മറ്റു സ്റ്റാഫുകളും രോഗികളുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് രോഗിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് മുക്തമായി ശക്തമായ ആന്റി ബോഡികൾ ശരീരത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദിവസം ഒരു നേരമെങ്കിലും രോഗിയെ കാണാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്ന രീതിയിൽ നയം രൂപീകരിക്കാവുന്നതല്ലേ? രഞ്ജനയ്ക്ക് ഒരുതരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പരിചരണം ലഭിച്ചു. അത് അവൾക്കും അവളുടെ കുടുംബത്തിനും ആശ്വാസമായി. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ?

അത്തരത്തിൽ പൊള്ളുന്ന നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ ചുറ്റുമുണ്ടായി. മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെയടുത്ത് പറഞ്ഞു, ‘‘അവൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നപ്പോൾ കൂടെനിൽക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന തന്നെ സ്വയം ശപിക്കുന്നുവെന്ന്.’’ രഞ്ജനയെ പ്രവേശിപ്പിച്ച വാർഡിനു മുന്നിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ അച്ഛന്റെ വിവരമറിയാൻ മണിക്കൂറുകളായി കാത്തുനിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അതിരാവിലെ മുതൽ അച്ഛന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും അച്ഛൻ പറഞ്ഞതു പ്രകാരം ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നൽകാനുമാണ് അവൾ എത്തിയത്. അച്ഛനു ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകണമെന്നും എന്നാൽ ആരും സഹായിക്കാനില്ലെന്നുമുള്ള സന്ദേശമാണ് മകൾക്ക് കിട്ടിയത്. എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട വാർഡിലേക്ക് അവളുടെ സഹായം തേടിയുള്ള സന്ദേശമെത്തിക്കാൻ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത്തരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ‌ അറിയാനും അവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാനും സാധിക്കാതെ നിരവധി പേരാണ് ദിവസവും ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്കിൽ തിക്കിത്തിരക്കിയത്. രോഗികളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിവരം ലഭിക്കുന്ന യാതൊരു സംവിധാനവും അവിടെ കണ്ടില്ല.

രോഗം ബാധിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനായാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ആശുപത്രിയിൽ ആക്കിയാൽ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയാത്തത് അവരെ ഏറെ ആകുലപ്പെടുത്തുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ല. എന്നാൽ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക തന്നെ വേണം. കാരണം രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കോവിഡ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെയാണ്, അവർക്കാകട്ടെ കൂടുതൽ പരിചരണവും കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയും ഏറെ ആവശ്യവും.

രഞ്ജനയുടെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ വാഹനം നൽകിയത് സഹായകമായി. സമയക്രമമനുസരിച്ച് സംസ്കരിക്കാൻ ആയതിനാൽ ശ്മശാനങ്ങളെക്കുറിച്ചു കേട്ട ഭയാനകമായ അനുഭവങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പ്രിയ സഖാവിന് അവരർഹിക്കുന്ന വിടവാങ്ങൽ തന്നെ ഏറെക്കുറെ നൽകാനുമായി.

ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ച ശേഷം രഞ്ജനയുടെ ചികിത്സയിൽ യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായില്ല. അവളെ പരിചരിച്ച ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. അതിനിടയിലും കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ കിട്ടാത്തതിനാൽ ജീവൻ നഷ്ടമായവർ, വേണ്ട പരിചരണം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരേണ്ടിയിരുന്നവർ, സർക്കാരിന്റെയും ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെയും പാളിച്ചകളിൽ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ‘അത് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ’ എന്തായെനെ എന്ന ചോദ്യം മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു.

ലാൽ സലാം, പ്രിയ സഖാവേ, നിങ്ങൾ എന്നും ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകും.

(സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമാണ് ലേഖിക)

English Summary: Brinda Karat on Covid, and her comrade Ranjana's death