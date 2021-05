ഗംഗയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കരുത്; നടപടി വേണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗംഗയിലും പോഷകനദികളിലും ശവശരീരങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്രം. ജനങ്ങൾ നദിയിൽ ശവശരീരങ്ങൾ ഒഴുക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ഭാവിയിൽ അത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് നിർദേശം.

കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചുവെന്നു സംശയിക്കപ്പെടുന്ന അജ്ഞാതരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്കരിക്കണമെന്ന് ക്ലീൻ ഗംഗ നാഷനൽ മിഷന്റെ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേട്ടുമാരും കലക്ടർമാരും അധ്യക്ഷരായ ജില്ലാ ഗംഗ കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആരോഗ്യപരമായ പരിപാലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭാവിയിൽ ഗംഗയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് എൻഎംസിജി ഡയറക്ടർ ജനറൽ രാജിവ് രഞ്ജൻ മിശ്ര ചെയർപഴ്സനുകള്‍ക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പതിനാലു ദിവസത്തിനുള്ള റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.

ബിഹാറിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ഗംഗയിലും യമുനയിലും ഒഴുകിനടക്കുന്ന തരത്തില്‍ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ആശങ്ക പരത്തുന്നതാണ്. ബുക്സർ ജില്ലയിൽ ഗംഗയിൽനിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന 71 മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ബിഹാർ സർക്കാർ പറയുന്നു. കോവിഡ് ബാധിതരുടേതാണോ ഇവയെന്നും അവർ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

