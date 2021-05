ലക്‌നൗ∙ കോവിഡ് കാലത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതത്തിന്റെ ആഴമളക്കുന്നതില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ഉന്നതകോടതികളും സര്‍ക്കാരും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി.

ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടത്താന്‍ അനുമതി നല്‍കിയതിനെതിരെയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി വിമര്‍ശനം. പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തിയതോടെയാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കു രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സിദ്ധാര്‍ഥ് വര്‍മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ തന്നെ കോവിഡ് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ പരിശോധന നടത്തി രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുകയെന്നതു ദുഷ്‌കരമാണ്. നിലവില്‍ അതിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളോ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഗ്രാമങ്ങളില്‍ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്രമങ്ങളില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. ജയിലില്‍ അടച്ച ഇവരില്‍ പലര്‍ക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.



കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 20,445 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് യുപിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 301 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രോഗികളുള്ള നാലാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് യുപി. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു കാരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനാണെന്നും അവര്‍ക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിനു കേസെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

