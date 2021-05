'പൊട്ടിച്ചിരിക്കണോ അതോ കരയണോ'; ചാണക ചികിത്സയില്‍ അഖിലേഷ് യാദവ്

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഗുജറാത്തില്‍ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ആളുകള്‍ പശുവിന്റെ ചാണകവും മൂത്രവും ശരീരത്തു പുരട്ടുന്നതിനെ പരിഹസിച്ച് സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അഖിലേഷ് യാദവ്. 'ഇതു കണ്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കണോ അതോ കരയണമോ' എന്ന് അഖിലേഷ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ആളുകള്‍ ചാണകവും ഗോമൂത്രവും ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുന്നതിന്റെയും പശുക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോയും അഖിലേഷ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



ഇത്തരം നടപടികള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമര്‍ശനമാണ് ഉയരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റു രോഗങ്ങള്‍ ബാധിക്കാന്‍ കാരണമായേക്കുമെന്നു ഡോക്ടര്‍മാര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദില്‍ ഇത്തരം കോവിഡ് 'ചികിത്സ'കള്‍ തുടരുകയാണ്.

ഗോമൂത്രം കുടിച്ചതു കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് കോവിഡ് ബാധിക്കാതിരുന്നതെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ബിജെപി എംഎല്‍എ സുരേന്ദ്ര സിങ്ങ് പറയുന്നതിന്റെ വിഡിയോയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

