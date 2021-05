കയ്റോ∙ സൂയസ് കനാലിന്റെ ആഴവും വീതിയും വർധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ഈജിപ്ത്. കനാലിന്റെ തെക്കേയറ്റം 40 മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നീട്ടുന്നതിനും ആഴം നിലവിലെ 66 അടിയിൽനിന്ന് 72 അടിയായി ഉയർത്തുന്നതിനുമാണു പദ്ധതിയെന്ന് സൂയസ് കനാൽ അതോറിറ്റി മേധാവി ലഫ്. ജന. ഒസാമ റാബി രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

2021 മാർച്ചിൽ കനാലിന്റെ തെക്കുവശത്ത് ഭീമൻ ചരക്കുകപ്പൽ ഇടിച്ചുനിന്നതിനെ തുടർന്ന് ദിവസങ്ങളോളം ഇതുവഴിയുള്ള ജലഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Egypt plans Suez Canal expansion after grounding of vessel in March