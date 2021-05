ചെന്നൈ∙ തമിഴ് നടന്‍ മാരന്‍ (48) കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഗില്ലി, കുരുവി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഹിറ്റ് സിനിമകളില്‍ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് രോഗബാധിതനായി ചെങ്കല്‍പേട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇന്നു രാവിലെയാണു മരണം സംഭവിച്ചത്.



ബോസ് എന്‍ഗിര ഭാസ്‌കരന്‍, തലൈനഗരം, ദിഷൂം, വേട്ടൈക്കാരന്‍, കെജിഎഫ് ചാപ്റ്റര്‍1 തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാടന്‍പാട്ട് കലാകാരന്‍ കൂടിയാണ്.

