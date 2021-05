രണ്ടാം തരംഗം കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത് യുവാക്കളെ; കാരണങ്ങൾ അറിയാം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ രോഗബാധിതരാകുന്നതിലേറെയും യുവാക്കളാണ്. അതിന്റെ കാരണങ്ങളെപ്പറ്റി അവലോകനം നടത്തുകയാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) മേധാവി ഡോ. ബൽറാം ഭാർഗവ. ‘രാജ്യത്ത് ഒന്നിലധികം കോവിഡ് വൈറസ് വകഭേദങ്ങളാണുള്ളത്. വീടിനു പുറത്തിറങ്ങുന്നതും മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടാകുന്നതും അധികവും യുവാക്കളാണ്. അതിനാൽ അവർ രോഗബാധിതരാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്’ – അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം ബാധിക്കാൻ ഏറെ സാധ്യത കുട്ടികളെയാണെന്ന നിഗമനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർക്കുള്ള വാക്സിനേഷന്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, കോവിഡിന് ഒന്നാം തരംഗം, രണ്ടാം തരംഗം എന്നിങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് ബൽറാം ഭാർ‍ഗവ പറയുന്നു. ‘ഓഗസ്റ്റ് മുതലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഞങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരെ ഇതു ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരിൽ 9.6 ശതമാനം മുതൽ 9.7 ശതമാനം വരെയാണ് മരണനിരക്ക് – ബൽറാം ഭാർഗവ പറയുന്നു.

മാര്‍ച്ചിൽ ആരംഭിച്ച കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്നത് യുവാക്കളെയാണ്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ തയാറായിട്ടില്ല. കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആദ്യ തരംഗത്തിൽ 30 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള 31 ശതമാനം പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് 32 ശതമാനത്തിലേക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗത്തെ നേരിടാൻ തയാറെടുക്കണമെന്ന് സർക്കാരിന്റെ പ്രിൻസിപ്പല്‍ സയന്റിഫിക് അഡ്വൈസർ കെ.വിജയ് രാഘവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുൻകരുതലുകൾ, നിരീക്ഷണം, കണ്ടെയ്ൻമെന്റ്, ചികിൽസ, പരിശോധന എന്നിവയിലൂടെ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തടയാം. ശക്തമായ കരുതൽ നടപടികളെടുത്താൽ മൂന്നാംതരംഗം രാജ്യത്തെമ്പാടും ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും. സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജില്ലകളിലും നഗരങ്ങളിലുമടക്കം മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം കൂട്ടികളെയാകും കൂടുതലായി ബാധിക്കുകയെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൂടുതൽ പീഡിയാട്രിക് സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കി മൂന്നാം തരംഗത്തെ നേരിടാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് സർക്കാർ.

