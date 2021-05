ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് കേസുകൾ താഴുന്നു: കേംബ്രിജ് ട്രാക്കർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് കേസുകൾ കുറയുകയാണെന്ന് കേംബ്രിജ് ബിസിനസ് സ്കൂൾ ആൻഡ് നാഷനൽ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇക്കോണമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിസർച്ച് പുതുതായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നിരീക്ഷണ സംവിധാനം. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഇന്ത്യയിൽ നാലു ലക്ഷത്തിനു താഴെ കേസുകൾ മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇത് പുതിയ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വേഗം കുറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

എന്നാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ കണക്കുകളാണ് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ളത്. അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അസം, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, ത്രിപുര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിലയിരുത്തൽ.

എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം തുടരുകയാണെന്നും ജൂലൈയോടെ മാത്രമേ കുറയുകയുള്ളൂവെന്നും വൈറോളജിസ്റ്റ് ഷാഹിദ് ജമീൽ പറഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദങ്ങളും രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കൂടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച വൈറസ് അത്യധികം അപകടകാരിയാണെന്നതിന് തെളിവുകളില്ലെന്ന് ത്രിവേദി സ്കൂള്‍ ഓഫ് ബയോസയൻസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: India's Covid Infections are Heading for Decline, Says New Cambridge School Tracker