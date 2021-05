സംഘർഷം യുദ്ധത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു?; ലോദിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇസ്രയേൽ

ലോദ്∙ ഇസ്രയേൽ - പലസ്തീൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമായ ലോദ് നഗരത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്‌ച അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ലോദിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ കലാപത്തിൽ ഒരു ഇസ്രയേൽ - അറബ് വംശജൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതിനിടെ, ഇസ്രയേൽ - പലസ്തീൻ സംഘർഷം യുദ്ധത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നെന്ന് യുഎൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രതിനിധി ടോർ വെന്നെസ്ലാൻഡ് പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേൽ – പലസ്തീൻ മിസൈൽ – റോക്കറ്റ് ആക്രമണങ്ങളിൽ മലയാളി നഴ്സ് അടക്കം 40 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ നഗരത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഭരണകൂടം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

News summary: Israel declares state of emergency In Lod over "wide-scale riots"