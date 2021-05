റോം∙ രണ്ടു ദിവസമായി തുടരുന്ന ഇസ്രയേല്‍ – പലസ്തീന്‍ സംഘര്‍ഷം അതിരൂക്ഷം. തുടർച്ചയായുള്ള മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഗാസയിൽ 35 പേരും ഇസ്രയേലിൽ അഞ്ചു പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നൂറോളം വ്യോമാക്രമണങ്ങളാണ് ഇസ്രയേൽ ഗാസയില്‍ നടത്തിയത്. അതേസമയം, മറുപടിയായി ടെല്‍അവീവിലും ബീർഷെബയിലും ഒന്നിലധികം റോക്കറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ പലസ്തീനും നടത്തി.

യുദ്ധസമാനമായ സന്നാഹമൊരുക്കി പലസ്തീനെ നേരിടാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ഇസ്രയേല്‍. ഗാസയിലും ഇസ്രയേലിലെ പല നഗരങ്ങളിലും റോക്കറ്റാക്രമണം തുടരുകയാണ്. ഗാസയിൽ ഒരു ബഹുനിലകെട്ടിടം മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ പൂർണമായും മറ്റൊന്ന് ഭാഗികമായും തകർന്നു. സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് യുഎസും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

ആക്രമണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ യുദ്ധത്തിലേക്കാണു നയിക്കുന്നതെന്നും യുഎൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പീസ് എൻവോയ് ടോർ വെന്നേസ്‌ലൻഡ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സേനാപിന്മാറ്റത്തിന് ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും നേതാക്കന്മാർ ഉത്തരവാദിത്തമേൽക്കണം. ഗാസയിലെ യുദ്ധത്തിലെ ഫലം സാധാരണക്കാരാണ് ഏൽക്കേണ്ടിവരുന്നത്. സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തുന്നതിനുമാണ് യുഎൻ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

ആഷ്ക്കിലോണിൽ ഇസ്രയേലി എനർജി പൈപ്പ്ലൈനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം REUTERS/Ilan Rosenberg

ഏഴു വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘര്‍ഷമാണു പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ അരങ്ങേറുന്നത്. ജറൂസലമിലെ അല്‍ അഖ്‌സ പള്ളിയില്‍ ആരംഭിച്ച സംഘര്‍ഷം വളരെപ്പെട്ടെന്നാണ് ആളിപ്പടര്‍ന്നത്. ഇസ്രയേലില്‍ നിരവധി മലയാളികള്‍ താമസിക്കുന്ന അഷ്‌കലോണ്‍ നഗരത്തിലേക്ക് ഹമാസ് നടത്തിയ റോക്കറ്റാക്രമണത്തിലാണ് അടിമാലി സ്വദേശി സൗമ്യ സന്തോഷ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ടെല്‍ അവീവിനു നേരെയും റോക്കറ്റാക്രമണമുണ്ടായി. ഗാസയിലെ ഹമാസ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേല്‍ തിരിച്ചടിച്ചു.

ഗാസയിലുണ്ടായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

ഹമാസിന്‍റെ പ്രധാന ഓഫിസ് തകര്‍ത്തെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. നൂറുകണക്കിനുപേര്‍ക്കു പരുക്കേറ്റു. തെക്കന്‍ മേഖലയില്‍ ഇസ്രയേൽ സൈനിക വിന്യാസം വർധിപ്പിച്ചു. യുഎന്‍ നേതൃത്വത്തില്‍ ഈജിപ്ത്, ഖത്തര്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ സമവായ ശ്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേലില്‍ ബെന്യമിന്‍ നെതന്യാഹുവിനും ഗാസയില്‍ ഹമാസിനും രാഷ്ട്രീയ മേല്‍ക്കൈ നേടാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഘര്‍ഷങ്ങളെന്നും വിമര്‍ശനമുണ്ട്.

