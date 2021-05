വരുന്നു കനത്ത കാറ്റും മഴയും കടലേറ്റവും; കേരളത്തെ വിറപ്പിക്കുമോ ടൗട്ടെ?

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിന് ആശങ്കയായി അറബിക്കടലിൽ വീണ്ടുമൊരു ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നു. ടൗട്ടെ (Tauktae) എന്നു പേരിട്ട ചുഴലി 16–ാം തീയതിയോടെ ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാവകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

കേരള തീരത്തു നിന്ന് ഏകദേശം 1000 കിലോമീറ്റർ അകലെക്കൂടിയാണു ചുഴലിയുടെ യാത്രാവഴിയെങ്കിലും തീരക്കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകും. കേരളത്തിൽ പരക്കെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.



ഈ വർഷത്തെ അറബിക്കടലിലെ ആദ്യ ചുഴലിയാണ് ടൗട്ടെ. പല്ലി എന്നാണ് ടൗട്ടെ എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥം. തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ നാളെയോടെ ന്യൂനമർദം രൂപം കൊള്ളുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ലക്ഷദ്വീപിനു സമീപം വടക്കു പടിഞ്ഞാറു ദിശയിൽ നീങ്ങുന്ന ന്യൂനമർദം 15–ാം തീയതിയോടെ തീവ്രന്യൂനമർദമായി മാറും. 16–ാം തീയതി വീണ്ടും ശക്തിയാർജിച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും.

എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ചുഴലി?

അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വർധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യം കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നേരിടുന്നുണ്ട്. കടലിലെ ചൂട് കൂടുന്നതു കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഒറ്റവാചകത്തിലെ ഉത്തരം. കാലാവസ്ഥാമാറ്റം, കാറ്റിന്റെ ഗതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം തുടങ്ങി മറ്റു കാരണങ്ങളും ഒട്ടേറെയുണ്ട്. 1990 മുതലുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ പ്രതിവർഷം ശരാശരി 4 ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണ് അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുമായി ഉണ്ടാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് അഞ്ചായി. 3 എണ്ണം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും രണ്ടെണ്ണം അറബിക്കടലിലും. അംഫാൻ, നിസർഗ, ഗതി, നിവാർ, ബുറെവി എന്നിവയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ. സമീപകാലത്തായി പല ചുഴലിക്കാറ്റുകളും ശക്തി കൂടി തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുന്നുമുണ്ട്.

പേമാരി, മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ

അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദത്തിന്റെ തുടക്കമായപ്പോൾ തന്നെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ കനത്തു. ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്ത കനത്ത മഴ പ്രളയസമാനമായ സാഹചര്യമാണു സൃഷ്ടിച്ചത്. വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെ തുടങ്ങിയ മഴ പാത്രിരാത്രി വരെ നീണ്ടു. ഇന്നു രാവിലെയും മഴ തുടരുന്നുണ്ട്. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ 15 സെന്റിമീറ്ററും തിരുവനന്തപുരത്ത് 14.8 സെന്റിമീറ്ററും മഴ ലഭിച്ചു. തമ്പാനൂർ ഉൾപ്പെടെ തലസ്ഥാനനഗരം മണിക്കൂറുകളോളം വെള്ളത്തിലായി. മഴക്കാലത്തിനു മുൻപ് ഓടകൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി കോവിഡിനെത്തുടർന്നു വൈകിയത് വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാക്കി. ആമയിഴഞ്ചാൻ തോട് ഉൾപ്പെടെ മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകേണ്ട കനാലുകൾ പലവട്ടം വൃത്തിയാക്കിയെങ്കിലും വീണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക്കും പഴകിയ പാത്രങ്ങളും ഫർണിച്ചറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളും തള്ളിയതു മൂലം പലയിടത്തും ഒഴുക്കു നിലച്ചു. മാലിന്യം തള്ളാതിരിക്കാൻ വശങ്ങളിൽ വേലി വരെ കെട്ടിയെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല.

കനത്ത മഴ പെയ്യാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ സാധാരണ 24 മണിക്കൂറുകൾ മുൻപു നൽകാറുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നലെ അതുണ്ടായില്ല. കാലാവസ്ഥാവകുപ്പിന്റെ പ്രവചനപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സാധാരണ മഴയ്ക്കുള്ള ഗ്രീൻ അലർട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പു പ്രകാരം യെലോ അലർട്ട് നൽകിയിരുന്നത് ഇടുക്കി, മലപ്പുറം ജില്ലകൾക്കു മാത്രം. രാത്രി 10 മണിക്കാണ് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നത്. അപ്പോഴേക്കും നഗരം വെള്ളത്തിലായിരുന്നു.

വരുന്നു, കാറ്റും മഴയും കടലേറ്റവും

ചുഴലിയുടെ സ്വാധീനഫലമായി തെക്കൻജില്ലകളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. 14, 15 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഉണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇന്നു രാത്രിയോടെ അടുത്തുള്ള തീരങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടലേറ്റത്തിനു സാധ്യതയുണ്ട്.

2019 ൽ 8 ചുഴലിക്കാറ്റ്

2019 ൽ 8 ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണുണ്ടായത്. ഇതിൽ 5 എണ്ണം അറബിക്കടലിലായിരുന്നു- പവൻ, മഹാ, ക്യാർ, ഹിക്ക, വായു എന്നിവ. ഫാനി, ബുൾബുൾ എന്നിവ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ. പാബുക്ക് ആൻഡമാൻ കടലിൽ.

