കോവിഡ് വ്യാപനം: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ലോക്ഡൗൺ മേയ് 31 വരെ നീട്ടിയേക്കും

മുംബൈ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മഹാരാഷട്രയിൽ ലോക്ഡൗൺ മേയ് 31 വരെ നീട്ടിയേക്കുമെന്നു സൂചന. ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ലോക്ഡൗൺ നീട്ടാൻ ശുപാർശ ചെയ്തതായി പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രി രാജേഷ് തോപെ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ലോക്ഡൗൺ 16ന് അവസാനിക്കും.

ലോക്ഡൗൺ നീട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും അത് അനുസരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 46,781 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 816 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ 5,46,129 രോഗികളാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്.

English Summary :Maharashtra Lockdown Likely To Be Extended Till May 31, Says Minister