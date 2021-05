എൻആർഐ അക്കൗണ്ടിലെ ആറു ലക്ഷം നഷ്ടമായി; കേസ് നീണ്ടത് ആറു വർഷം!

കോഴിക്കോട്∙ ആറു വർഷം നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല ഉത്തരവ്. 2015ൽ ഗോപിനാഥൻ പാലക്കൽ(63) അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്കിലെ എൻആർഐ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 6.26 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവത്തിലാണ് വിധി.

ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ബാങ്ക് പണം തിരികെ നൽകണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. അക്കൗണ്ട് ഉടമ അറിയാതെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തിരികെ നൽകാൻ ബാങ്കിനു ബാധ്യതയുണ്ടെന്നു ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ ഇടപാടുകാരോടു നടത്തുന്ന നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടു വരിക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണു ഇത്രയും കാലം നിയമ പോരാട്ടം നടത്തിയതെന്നും സംഭവത്തിലെ വാദിയും കോഴിക്കോട്ടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമായ ഗോപിനാഥൻ പറയുന്നു.

ആറു ലക്ഷം; തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ആറു വർഷം

നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ കിട്ടാൻ ഗോപിനാഥൻ കയറി ഇറങ്ങിയ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ കേട്ടാൽ ആരും മൂക്കത്തു വിരൽ വച്ചു പോകും. സംഭവത്തെ കുറിച്ചു ഗോപിനാഥൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ:

2015 ജൂലൈ 8നാണ് ഗോപിനാഥന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ ബാങ്കിലെ എൻആർഐ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണം നഷ്ടമായത്. 25നാണു പണം പിൻവലിക്കപ്പെട്ട കാര്യം അറിഞ്ഞത്. അന്വേഷണത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ കൊൽക്കത്ത ബ്രാഞ്ചിലെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്കു കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട പണം അവിടെ നിന്നു മറ്റു മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കായി കൈമാറി പിൻവലിക്കുകയാണു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേതുടർന്നു ബാങ്കിൽ പരാതി നൽകി. ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ കൊണ്ടാണു പണം നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നു ബാങ്ക് വാദിച്ചു. ബാങ്കിൽ ഒടിപി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ അലക്ഷ്യമായി അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തുവെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. എന്നാൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഒടിപി സേവനം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല.

നൈജീരിയയിൽനിന്നാണു ഹാക്കിങ് നടന്നതെന്നും അതിനാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു മറുപടി. ഇതേ തുടർന്നു കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കൊൽക്കത്തയിൽനിന്നു മൂന്നു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊൽക്കത്തയിലെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് തട്ടിപ്പു നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസിനു മനസിലായി.

അവർക്കു ചെറിയ തുക കൊടുത്ത് അവരുടെ എടിഎം കാർഡ് കൈവശപ്പെടുത്തിയാണു പണം തട്ടിയെടുത്തത്. ഇതിന്റെ സൂത്രധാരൻ ആരാണെന്നു കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ കേസ് നിലവിൽ കോഴിക്കോട് കോടതിയിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ബാങ്കിങ് ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ അവർ എന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെ ബാങ്കിന്റെ ഭാഗം മാത്രം കേട്ടു കേസ് തള്ളി. ഇതിനെതിരെ വീണ്ടും ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിച്ചു.

ബാങ്കിങ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ വിശദമായ വാദം കേട്ടു. സാമാന്യ ജനങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റം നീതിരഹിതമായാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് അനുഭവത്തിൽ നിന്നു ബോധ്യമായത്. നമ്മുടെ ഭാഗം വാദിക്കാൻ നമുക്കൊരു വക്കീലിനെ വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു വരുന്നവരൊക്കെ ലീഗൽ ജിഎമ്മുമാരോ ലീഗൽ എക്സ്പേർട്സോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും.

എന്റെ ഡയറിയിൽ ഞാൻ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ എഴുതി വച്ചതു കൊണ്ടാണു തട്ടിപ്പിന് ഇടയാക്കിയതെന്നായിരുന്നു ബാങ്ക് വാദം. എന്തായാലും എനിക്കു ഒടിപി മെയിൽ അയച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനും അതിനു കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പണം തിരിച്ചു നൽകണമെന്നും ഓംബുഡ്സ്മാനിൽ വച്ചു സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ ബാങ്ക് രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയോ എനിക്കു പണം തരികയോ ചെയ്തില്ല.

ഇതേ തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി തിരികെ വീണ്ടും ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ അടുത്തേക്കു വിട്ടു. കേസ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ ഇതു പോലെ പണം നഷ്ടമായ മറ്റൊരു കേസിലും സമാനമായ വിധി ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഉടമയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ലാതെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ 90 ദിവസത്തിനകം പണം തിരിച്ചു നൽകണമെന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് നിർദേശവും വന്നിരുന്നു. ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ കേസ് വീണ്ടും തള്ളി. ഇതിനെതിരെ 2019 ജൂലൈയിൽ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.നഗരേഷ് എനിക്ക് അനുകൂലമായി ഉത്തരവിട്ടത്.

ഇതുവരെ കേസു നടത്തിപ്പിനും യാത്രകൾക്കും മറ്റുമായി ഒരുപാട് പണം ചെലവാക്കി. കേസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വിദേശത്തായിരുന്നു. കേസ് ആവശ്യത്തിനായി ഇടയ്ക്കിടെ നാട്ടിലെത്തേണ്ടി വന്നു. എന്നെ പോലെ പണം നഷ്ടമായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട്. അവർക്ക് എന്റെ കേസ് ഒരു പ്രചോദനമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. – ഗോപിനാഥൻ പാലക്കൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Six lakhs lost in NRI account; The case is six years long!