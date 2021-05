വയോധികയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ ആളില്ല; പിപിഇ കിറ്റ് അണിഞ്ഞ് വനിത തഹസീൽദാർ

ജയ്പുർ∙ കോവിഡിന്റെ ദുരിതങ്ങളുടെയും സ്നേഹരാഹിത്യങ്ങളുടെയും കഥകൾക്കു നടുവിൽ മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ മാതൃകയായി രാജസ്ഥാനിലെ സീക്കർ ജില്ലയിലെ വനിതാ തഹസീൽദാർ. ഉത്തർപ്രദേശിനും ബിഹാറിനും പിന്നാലെ മധ്യപ്രദേശിലും മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാനാകാതെ നദിയിൽ ഒഴുക്കുന്ന വാർത്തകൾക്കിടെ പ്രായമായി മരിച്ച സ്ത്രീക്കു മാന്യമായ സംസ്കാരം ഒരുക്കിയാണു തഹസീൽദാർ രജനി യാദവ് മാതൃകയായത്.



ധോദ് ഗ്രാമത്തിലെ ശൈബക്ക് സിങ്ങിന്റെ ഭാര്യ സാര്യ കൻവറാണ് മരിച്ചത്. അവരുടെ രണ്ട് ആൺമക്കളും രാജ്യത്തിനു വെളിയിലാണ്. ഒരു മരുമകളും രണ്ടു കൊച്ചുകുട്ടികളും മാത്രമാണു വീട്ടിലുള്ളത്. ഭാര്യയുടെ മരണവിവരം ശൈബക് സിങ് വീട്ടുകാരേയും അയൽക്കാരേയുമൊക്കെ അറിയിച്ചെങ്കിലും കോവിഡ് ഭീതിമൂലം ആരും അങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞുനോക്കുകപോലും ചെയ്തില്ല. മൃതദേഹം ശ്മശാനത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായത്തിനായി അയൽക്കാരോടും അദ്ദേഹം കെഞ്ചിയെങ്കിലും ഒരാൾപോലും മുന്നോട്ടുവന്നില്ല.

ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും താലൂക്ക് ഓഫിസിലും വിവരമറിയിച്ചതോടെ സ്ഥലത്തെത്തിയ രജനി യാദവ് മൃതദേഹം ശ്മശാനത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിനോട് ആംബുലൻസ് സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ കാത്തുനിന്നിട്ടും ആംബലുൻസ് എത്താതായതോടെ അവരുടെ പരിചയത്തിലുള്ള പിക്ക് അപ് വിളിച്ചുവരുത്തി. സ്വയം പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് ശൈബക് സിങ്ങിന്റെ സഹായത്തോടെ മൃതദേഹം വാഹനത്തിൽക്കയറ്റി ശ്മശാനത്തിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടെ സംസ്കാരം നടത്തുന്നതിനു വൃദ്ധനേയും കൊച്ചുമക്കളേയും സഹായിക്കുകയുമായിരുന്നു.

സീക്കർ ജില്ലയിൽ ഏപ്രിൽ 15നു നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാതെ കോവിഡ് രോഗിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചതിലൂടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ 150ലേറെ പേർക്കു രോഗബാധയുണ്ടാകുകയും മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 21 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ രാജസ്ഥാനിലെ 70% രോഗബാധിതരും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരാണ്. നിയന്ത്രണങ്ങൾ അയവു വരുത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് കുംഭമേളയിൽ പങ്കെടുത്തു വന്നവരാണ് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കു കോവിഡ് എത്തിച്ചവരിൽ ഏറിയ പങ്കും.

കോവിഡ് പടരുന്നു എന്നറിഞ്ഞതോടെ ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ തൊഴിൽ തേടി പോയവർ കൂട്ടത്തോടെ തിരിച്ചെത്തിയതും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കു കോവിഡ് ദ്രുതഗതിയിൽ വ്യാപിക്കുന്നതിനു കാരണമായി. ആശുപത്രികളോ കോവിഡ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിൽ പലതും ദുരന്തം ഒറ്റയ്ക്കു നേരിടേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ്.

രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി 24 വരെ സംസ്ഥാനത്തു ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവശ്യ സേവനത്തിന് അല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്കു 30 വരെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി പുതിയതായി രോഗബാധിതരാകുന്നവരുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിൽ കുറവു രേഖപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Tahsildar arrange cremation for old women in Rajasthan