അംഗപരിമിതന് നേരെ പെട്രോള്‍ ബോംബേറ്; അയൽവാസി അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ കുന്നത്തുകാലില്‍ അംഗപരിമിതനായ ഗൃഹനാഥനു നേരെ അയല്‍വാസി പെട്രോള്‍ ബോംബെറിഞ്ഞു. 50 ശതമാനത്തിലേറെ പൊള്ളലേറ്റ അരുവിയോട് സ്വദേശി വര്‍ഗീസ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. വീടിന് മുന്നില്‍ ശവപ്പെട്ടിക്കട നടത്തുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കമാണ് ആക്രമണത്തില്‍ കലാശിച്ചത്.

നെയ്യാറ്റിന്‍കരയ്ക്കടുത്ത് അരുവിയോടു താമസിക്കുന്ന വര്‍ഗീസാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. രാവിലെ വീടിനു മുന്നിലിരുന്ന വര്‍ഗീസിനു നേരെ അയല്‍ക്കാരനായ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ പെട്രോള്‍ ബോംബ് എറിയുകയായിരുന്നു. ആദ്യം പെട്രോളില്‍ മുക്കിയ പന്തവും പിന്നാലെ പെട്രോള്‍ നിറച്ച കുപ്പികളുമാണ് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് അറിയിച്ചു.



അംഗപരിമിതനും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അച്ഛനുമായ വര്‍ഗീസ് വീടിനോട് ചേര്‍ന്ന് ശവപ്പെട്ടക്കട നടത്തിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ശവപ്പെട്ടിക്കട പൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സെബാസ്റ്റ്യന്‍ പഞ്ചായത്തിലും വില്ലേജിലുമെല്ലാം പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. കട തുടരാനാണ് പഞ്ചായത്ത് അനുമതി നല്‍കിയത്. ഇതിനുശേഷവും ഇരുവരും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കം പതിവായിരുന്നു. അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് ആക്രമണമെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. സെബാസ്റ്റ്യനെ മാരായമുട്ടം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



