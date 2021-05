ലോക്ഡൗണില്‍ 38.23 ലക്ഷം ലീറ്റർ ശുദ്ധജലം അവശ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്തു: വാട്ടർ അതോറിറ്റി

തിരുവനന്തപുരം∙സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൗൺ തുടങ്ങി ആദ്യ മൂന്നു ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡ് പ്രാ‍ഥമിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 38.23 ലക്ഷം ലീറ്റർ ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി. ആവശ്യക്കാർക്ക് കാ‍നുകൾ വഴിയും ജലവിതരണം നടത്തുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിദിനം 3000 ദശലക്ഷം ലീറ്റർ ശുദ്ധ‍ജലമാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശുദ്ധജല ദൗർലഭ്യവും ചോർ‍ച്ചയും സംബന്ധിച്ചുള്ള 1836 പരാതികളിൽ 1533 എണ്ണവും പരിഹരിച്ചതായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി എംഡി എസ്. വെങ്കിടേ‍സപതി അറിയിച്ചു. 1024 പരാതികൾ 24 മണിക്കൂറിനകം പരിഹരിക്കാനായി. ടാങ്കർ വഴി കുടിവെള്ളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൽകിയത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്–1.96 ലക്ഷം ലീറ്റർ. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ 1.13 ലക്ഷം ലീറ്ററും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 1.10 ലക്ഷം ലീറ്ററും വെള്ളം നൽകി.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് ബാധിതനായി മരിച്ച വൈക്കം ടിവി ‍‍പുരം സ്വദേശി സുരേഷിന്റെ വീട്ടിലും കാ‍നുകളിൽ വെള്ളവുമായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജീവനക്കാർ നേരിട്ടെത്തി. വയനാട്ടിൽ കോവിഡ് പ്രാഥമിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ച മുള്ളൻകൊല്ലി പെരിക്കല്ലൂർ ട്രൈബൽ ഹോസ്റ്റലിൽ രണ്ടും ദിവസത്തിനകം 600 എംഎം വ്യാസമുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് വെള്ളമെത്തിച്ചു.



ശുദ്ധജല പ്രശ്നങ്ങൾ, ജനങ്ങളെയും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടികൾ‍ കാര്യക്ഷ‍മമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ, അവശ്യ വസ്തുവായ ശുദ്ധജല വിതരണം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കോവിഡ്- 19 സെൽ രൂപീകരിച്ച് വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി, പോരായ്മകൾ പരിഹ‍രിക്കുന്നു. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 1020 ജലശുദ്ധീകരണ പദ്ധതികളും ലോക്ഡൗണിലും പതിവുപോലെ പ്രവർത്തിച്ച് ശുദ്ധജല വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലൂ ബ്രിഗേഡ്, അറ്റകുറ്റപ്പണി കരാർ തൊഴിലാളികളും രംഗത്തുണ്ട്.



ബില്ലുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി അടയ്ക്കാം



ലോക്ഡൗണിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി കാഷ് കൗണ്ടറുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ശുദ്ധജല ബില്ലുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി അടയ്ക്കാൻ https://epay.kwa.kerala.gov.in ; എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കാം. https://www.bharatbillpay.com/billpay എന്ന ലിങ്ക് വഴി ഗ‍ൂ​‍ഗി‍ൾ പേ, ഫോൺ പേ തുടങ്ങിയ യുപിഐ ആപ്പുകൾ ഉപ‍യ‍ോഗ‍ി‍ച്ചും ഓൺലൈൻ വഴി പണം അടയ്ക്കാം. പരാതികൾ അറിയിക്കാൻ 1916 എന്ന 24 മണിക്കൂർ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പ‍റിൽ വിളിക്കണം.



Englsih Summary : 38.38 liters of pure water supplied to emergency centres during lockdowm, says KWA