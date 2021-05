സ്വന്തം മരണവാർത്ത നിഷേധിച്ച് പോസ്റ്റിട്ടു; മുകേഷ് ഖന്നയെ തേടിയെത്തിയത് മറ്റൊരു ദുരന്തം

ന്യൂഡൽഹി∙ സ്വന്തം മരണവാർത്ത നിഷേധിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റു ചെയ്ത നടൻ മുകേഷ് ഖന്നയെ തേടിയെത്തിയത് സഹോദരിയുടെ വിയോഗവാർത്ത. ബുധനാഴ്ചയാണ് മഹാഭാരതം, ശക്തിമാൻ സീരിയലുകളിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായ മുകേഷ് ഖന്നയുടെ സഹോദരി കോവിഡാനന്തര ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തുടർന്ന് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്. മുകേഷ് ഖന്ന തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

മുകേഷിന്റെ മൂത്ത സഹോദരിയായ കമൽ കപൂറാണ് മരിച്ചത്. കോവിഡ് മുക്തയായതിനു പിന്നാലെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ‘ഇന്നലെ എന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രചരിച്ച വാർത്തകൾ നിഷേധിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ. എന്നാൽ അപ്പോഴും ഭീകരമായ ഒരു സത്യം എന്റെ തലയ്ക്കു മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാനറിഞ്ഞില്ല. ഇന്ന് എന്റെ മൂത്ത സഹോദരി കമൽ കപൂർ ഡൽഹിയിൽ മരിച്ചു.

അവരുടെ മരണം എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. 12 ദിവസങ്ങൾകൊണ്ട് കോവിഡിനെ തോൽപ്പിച്ച അവരെ ശ്വാസസംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കീഴടക്കി. എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഞാനിങ്ങനെ തകർന്നു പോകുന്നത്.’– മുകേഷ് ഖന്ന സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. സഹോദരിയുമൊത്തുള്ള ഒരു കുടുംബ ചിത്രവും പങ്കുവച്ചായിരുന്നു മുകേഷിന്റെ കുറിപ്പ്.



സ്വന്തം മരണത്തെ കുറിച്ച് പരക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ മുകേഷ് തന്നെ നിഷേധിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ ദുരന്തം. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് താൻ സുഖമായിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് മുകേഷ് വിഡിയോ പോസ്റ്റു ചെയ്തത്. കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാവരുടെയും പ്രാർഥന കൊണ്ട് സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം വിഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. ബി.ആര്‍. ചോപ്രയുടെ മഹാഭാരതത്തില്‍ ഭീഷ്മരായി അഭിനയിച്ച മുകേഷ് ഖന്ന, പിന്നിട് ‘ശക്തിമാൻ’ എന്ന ടിവി പരിപാടിയിലൂടെ കുട്ടികളുടെ സൂപ്പർ ഹീറോയായി മാറുകയായിരുന്നു.

English Summary : Actor Mukesh Khanna's Sister Dies, A Day After His Own Death Rumours