ഗംഗയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയ മൃതദേഹങ്ങൾ തീരത്ത് മണ്ണിട്ടു മൂടി മറവ് ചെയ്ത നിലയിൽ

ലക്നൗ∙ ബിഹാറിലും കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിലും ഗംഗയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയ കോവിഡ് രോഗികളുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ നദീതീരത്ത് മണ്ണിട്ടു മൂടി മറവു ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവ ജില്ലയിൽ നദീതീരത്ത് രണ്ടിടങ്ങളിലായി മൃതദേഹങ്ങൾ മറവു ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ പ്രദേശവാസികളെയും കാണാം. മൃതദേഹങ്ങൾ മറവു ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുഴികളിൽ പലതിനും കാവിത്തുണി പുതപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹങ്ങൾ കോവിഡ് രോഗികളുടേതാണെന്നതിന് സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായിട്ടില്ല. ചിലർ മൃതദേഹങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കാതെ മണ്ണിൽ മറവു ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇവിടേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണം നടത്ത‌ണമെന്നും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അവർക്ക് നിർദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേട്ട് രവീന്ദ്ര കുമാർ പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കിഴക്കൻ യുപിയിലെ ഗാസിപ്പൂരിൽ ഗംഗാതീരത്ത് മൃതദേഹങ്ങൾ അടിഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തിയത്. എവിടെനിന്നാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് ഗാസിപ്പൂർ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേട്ട് എം.പി.സിങ് പറഞ്ഞു.

ഗംഗയെ പരിശുദ്ധ നദിയായിട്ടാണ് ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ മൃതദേഹങ്ങൾ നദിയിൽ ഒഴുക്കുന്നത് ഒരു ആചാരത്തിന്റെയും ഭാഗമല്ല. ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിറക് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ആയിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി യാതൊരു വിധ തയാറെടുപ്പുകളും അധികൃതര്‍ ചെയ്തില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പറയുന്നു.

