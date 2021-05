‘വാക്സീൻ സ്റ്റോക് ഇല്ലാത്തതോ വിദഗ്ധ സമിതി നിർദേശമോ?’; ചോദ്യവുമായി കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഷീൽ‌ഡിന്റെ രണ്ടാം ഡോസിന്റെ ദൈർഘ്യം 12–16 ആഴ്ചയായി വർധിപ്പിച്ചതിനെ പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ്. ശരിക്കും വിദഗ്ധ ഉപദേശം ലഭിച്ചിട്ടാണോ അതോ വാക്സീൻ സ്റ്റോക് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിർദേശം എന്നാണ് ജയറാം രമേശ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ചോദിച്ചത്.

‘ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ ഡോസിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് നാല് ആഴ്ചയായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ആറു മുതൽ എട്ട് ആഴ്ചവരെയായി. ഇപ്പോഴിതാ 12–16 ആഴ്ച ദൈർഘ്യം ആകാമെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് വാക്സീൻ ലഭിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് നൽകാൻ ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാലാണോ അതോ വിദഗ്ധ ശാസ്ത്രീയ ഉപദേശം ലഭിച്ചിട്ടാണോ? മോദി സർക്കാരിൽനിന്ന് എന്തെങ്കിലും സുതാര്യത പ്രതീക്ഷിക്കാമോ?’– ജയറാം രമേശ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



വാക്സീന്റെ ഫലപ്രാപ്തി കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രണ്ടാം ഡോസ് നൽകാൻ 12 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഫലവത്താകുമെന്നാണ് ഫെബ്രുവരി 19ന് രാജ്യാന്തര മെഡിക്കൽ ജേണലായ ലാൻസെറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഫലപ്രാപ്തിയിൽ 26.1 ശതമാനത്തോളം ഉയർച്ച അതായത് 55.1 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 81.3 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നാണ് പഠനത്തിൽ വ്യക്തമായത്.



എന്നാൽ വാക്സീൻ ഡോസുകൾക്ക് രാജ്യത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടെന്നും ആവശ്യം അനുസരിച്ച് വാക്സീൻ നിർമിക്കാൻ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് കഴിയുന്നില്ലെന്നുമുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ വിദഗ്ധ സമിതി നിർദേശങ്ങൾ എന്നതാണ് നിലവിൽ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല രണ്ടാം ഡോസ് 6–8 ആഴ്ച വരെ ദൈർഘ്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ ഫലപ്രാപ്തി കൂടുമെന്നും എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലായാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു മികച്ച ഫലം ഉണ്ടാകില്ലെന്നുമാണ് രണ്ടാം ഡോസിന്റെ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചുള്ള നിർദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിലവിലെ വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടിനു മേൽ ചോദ്യം ഉയരുന്നത്.



English Summary : Congress questions new recommendation of ‘12-16 week gap for Covishield’