തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ബൂത്തുകൾ ചേരികളിലും തീരദേശത്തും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും കോവിഡ് പരിശോധനാ സൗകര്യം കുറവുള്ള മേഖലകളിലും ബസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും സ്ഥാപിക്കും.

ബൂത്തുകളിൽ ഇൻഫക്ഷൻ കൺട്രോൾ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും. ബൂത്തുകൾക്കു മുന്നിൽ ക്യൂ ഒഴിവാക്കും. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ബസ് സ്റ്റേഷൻ, നഗരമേഖലകളിലെ ബൂത്തുകൾ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും.

വാഹനം ഓടിച്ചുവന്ന് പരിശോധന നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ബൂത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഒരുക്കണം. ആർടിപിസിആർ–ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റിൽ പോസിറ്റീവായവർക്ക് വീണ്ടും ആർടിപിസിആർ ടെസ്റ്റ് നടത്തരുത്. മൊബൈൽ ലബോറട്ടറികൾ വഴി ആർടിപിസിആർ ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കും.

