ബെംഗളൂരു ∙ കോവിഡ് ആശുപത്രികളിൽ വെന്റിലേറ്ററുകളിൽ പരമാവധി ചികിത്സ നൽകി ഹൈ ഫ്ലോ നേസൽ ഓക്സിജന്റെ‍ (എച്ച്എഫ്എൻഒ) ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമം. രണ്ടാം തരംഗ വ്യാപനത്തിനിടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങളിലും മറ്റും ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്നാണിതെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഡോ.കെ.സുധാകർ പറഞ്ഞു. ചെറിയ തോതിൽ ശ്വാസംമുട്ടലുകള്ളവർക്കു മിനിറ്റിൽ 20-60 ലീറ്റർ ഓക്സിജനാണു വേണ്ടത്. വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സിച്ചാൽ ഓക്സിജന്റെ ഉപയോഗം ഇതിലും കുറയ്ക്കാനാകുമെന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Covid patients to be kept in ventilator to reduce usage of oxygen