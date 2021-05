രാജ്യത്ത് കുട്ടികളിൽ കോവാക്സീൻ രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിന് അനുമതി

ന്യൂഡൽഹി∙ രണ്ടു മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സു വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിൽ കോവാക്സീൻ പരീക്ഷണത്തിന് ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡിസിജിഐ) അനുമതി നൽകി. രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യവന്മാരായ 525 വൊളന്റിയർമാരിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുമെന്ന് വാക്സീന്‍ നിർമാതാക്കളായ ഭാരത് ബയോടെക് അറിയിച്ചു. ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കോവിഡ് വാക്സീൻ കുട്ടികളിൽ പരീക്ഷിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

കുട്ടികളിലുള്ള പരീക്ഷണത്തിന് സബ്ജക്ട് എക്സ്പര്‍ട്ട് കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഫലം അറിഞ്ഞ ശേഷമേ മൂന്നാം ഘട്ടം തുടങ്ങാവൂ എന്നു നിർദേശമുണ്ട്. പൂജ്യം മുതൽ 28 ദിവസം വരെ ഇടവേളകളിൽ രണ്ടു ഡോസാണ് കുട്ടികൾക്കും നൽകുക. എയിംസിന്റെ ഡൽഹി, പട്ന ബ്രാഞ്ചുകൾ മെഡിട്രിന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയൻസ്, നാഗ്പുർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷണം നടത്തുക.

അതേസമയം 12 –15 പ്രായക്കാരായ കുട്ടികൾക്കു ഫൈസർ വാക്സീൻ നൽകാൻ കാനഡയ്ക്കു പിന്നാലെ യുഎസും അനുമതി നൽകി. നാളെ മുതൽ നൽകിത്തുടങ്ങുമെന്നാണു സൂചന. 16 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കു നേരത്തെ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും ഫൈസർ വാക്സീൻ നൽകിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.12–16 പ്രായക്കാരിൽ ആദ്യം അനുമതി നൽകിയതു കാനഡയാണ്. മുതിർന്നവർക്കുള്ള അതേ ഡോസ് തന്നെയാണ‌ു കുട്ടികൾക്കും. .

