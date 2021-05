ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ നിർദേശം തള്ളി; ഐവർമെക്ടിൻ നൽകാൻ ഗോവയും ഉത്തരാഖണ്ഡും

ബെംഗളൂരു∙ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒ) നിർദേശം അവഗണിച്ച് ഐവർമെക്ടിൻ മരുന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഗോവയും ഉത്തരാഖണ്ഡും. ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ നിറഞ്ഞതിനാലാണ് മരുന്ന് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഐവർമെക്ടിൻ ഫലപ്രദമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദേശിച്ചു. മരുന്ന് ഉൽപാദകരായ മെർക്കും കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഈ മരുന്ന് നൽകുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല.

18 വയസ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഐവർമെക്ടിൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഗോവ സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മരുന്നു നൽകുമെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡും അറിയിച്ചു. മരുന്ന് എത്തിയാലുടൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഓം പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

മാർച്ചിൽ യാതൊരു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ മഹാകുഭമേള നടത്തിയിരുന്നു. ദിവസവും 300 കേസുകൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഏപ്രിൽ ആയപ്പോഴേക്കും 7000 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സമയത്ത് കുംഭമേള നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയ കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. കോവിഡ് കേസുകൾ കുത്തനെ വർധിച്ചതോടെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോസ്റ്റിവിറ്റി നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗോവ. പരിശോധന നടത്തുന്ന മൂന്നു പേരിൽ ഒരാൾക്ക് വീതം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഐവർമെക്ടിൻ കോവിഡിൽനിന്നും േവഗം മുക്തിനേടാൻ സഹായിക്കുമെന്നും മരണസാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്നും യൂറോപ്പിലെ വിദഗ്ധ സമിതി അറിയിച്ചതായി ഗോവ ആരോഗ്യ മന്ത്രി വിശ്വജിത് റാണെ പറഞ്ഞു.

