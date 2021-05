ബെംഗളൂരു ∙ കോവി‍‍ഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഹോട്ടലുകളിൽ 3200 താൽക്കാലിക സ്റ്റെപ്ഡൗൺ ആശുപത്രികൾ സജ്ജീകരിച്ച് സർക്കാർ. ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് കിടക്ക ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്നാണിത്. 1200 ഹോട്ടലുകൾ സജ്ജമാക്കി കഴിഞ്ഞതായും 2 ദിവസത്തിനകം 2000 ഇടങ്ങളിലേക്കു കൂടി ഇതു വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മൈ പറഞ്ഞു. ബിബിഎംപി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും പ്രൈവറ്റ് ഹോൽസ്പ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് നഴ്സിങ് ഹോംസ് അസോസിയേഷനുമായും (ഫന) ചർച്ച നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വൻകിട ആശുപത്രികൾക്ക് സമീപത്തായുള്ള ഹോട്ടലുകളിലാണ് ചികിത്സാ സൗകര്യം ഒരുക്കി വരുന്നത്. ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സുവർണ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ ട്രസ്റ്റിന്റെ (എസ്എഎസ്ടി) പോർട്ടലിലും ഇവയുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും. ഇത്തരം ഹോട്ടലുകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് കുത്തിവയ്പിനു മുൻഗണന ലഭിക്കുമെന്നും കോവിഡ് കിടക്കകളുടെ ഏകോപന ചുമതല വഹിക്കുന്ന മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഭേദമായവർ ഉടൻ ആശുപത്രി വിടണം

കോവിഡ് ഭേദമായവർ ഉടനടി ആശുപത്രി വിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കു ചികിത്സയ്ക്ക് അവസരം ഒരുക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പ. 10 ദിവസത്തെ ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടാൽ തുടർചികിത്സ വീട്ടിലാകാം. ബിബിഎംപി വാർറൂം വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം നഗരത്തിലെ ആശുപത്രികളിൽ കുറഞ്ഞത് 835 പേരെങ്കിലും 20 ദിവസത്തിലേറെയായി ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഇതിൽ 503 പേർ 20-30 ദിവസം പിന്നിട്ടവരാണ്.

ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചിട്ടും ഇതിനു തയാറാകാത്തവരാണ് അധികവും. ഇത്തരം ആളുകൾ നിർബന്ധമായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആശുപത്രി അധികൃതർക്കു നിർദേശം നൽകി.

