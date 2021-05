രാജ്യത്ത്‌ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 3,62,727 പുതിയ കേസുകൾ; മരണം 4,120

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രതിദിനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോവിഡ് കേസുകളിൽ വീണ്ടും നേരിയ വർധന. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 3,62,727 പുതിയ കേസുകളാണ്. ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 2.37 കോടിയായി ഉയർന്നു. അതേസമയം, പ്രതിദിന മരണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ കുറവാണുള്ളത്. 4,120 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ആകെ മരണസംഖ്യ 2.58 ലക്ഷം കടക്കുകയും ചെയ്തു.

മൂന്നര ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഇന്നലെ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയത്. 1,97,34,823 പേർ ഇതുവരെ രോഗമോചിതരായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, 37.10 ലക്ഷം പേരാണ് നിലവിൽ ചികിൽസയിലുള്ളത്. 17,72,14,256 പേർ ഇതുവരെ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: India Sees Rise in Active Cases, Slight Dip in Deaths With 36.2 Lakh Infections in 24 Hours