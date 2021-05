‘അറബ് വംശജരും ജൂതന്മാരും തമ്മിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ഉണ്ടായേക്കാം’: മുന്നറിയിപ്പ്

ലോദ്∙ അറബ് വംശജരും ജൂതന്മാരും തമ്മിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇസ്രയേൽ പ്രസിഡന്റ്. ഹമാസിന്റെയും ഇസ്രയേലിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നു വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രസിഡന്റ് റൂവെൻ റിവ്‌ലിൻ ഇത്തരമൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഇരു വിഭാഗങ്ങളും ഇടകലർന്നു ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സമാധാനത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇരുവിഭാഗത്തെയും ആളുകളെ പരസ്പരം മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേലി ടിവി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്നു.

അതേസമയം, അറബ് നേതൃത്വം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളോടു പുലർത്തുന്ന നിശബ്ദത അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഗാസയിൽനിന്നുള്ള ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്നും സുരക്ഷ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കടുത്ത നടപടികൾ എടുക്കുമെന്നും ഇന്നലെ റിവ്‌ലിൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

