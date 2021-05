ജോലിക്കിടയിലെ അനാവശ്യ ഫോൺ ഉപയോഗം പൊലീസുകാർ നിർത്തണം: ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം∙ സുരക്ഷാ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനാവശ്യമായി മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വിലക്കി ഉത്തരവ്. രാജ് ഭവൻ, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ഹൈക്കോടതി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചില പൊലീസുകാർ അനാവശ്യമായി ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

പൊലീസുകാർ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ബൈക്കിനു മുകളിൽ ഇരുന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് പൊതു ജനങ്ങൾക്കിടയില്‍ മോശം പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും എഡിജിപി മനോജ് എബ്രഹാമിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്കും ഇതിടയാക്കാം. പ്രത്യേക സുരക്ഷാ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പൊലീസുകാർ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ എല്ലാ യൂണിറ്റു മേധാവികളും നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ നിർദേശിക്കുന്നു.

English Summary: ADGP Manoj Abraham orders to restrict mobile phone usage of Police personnels in sensitive duties