ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ 200 കോടി ഡോസ് വാക്സീൻ ലഭ്യമാകും: കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിനും ഡിസംബറിനും ഇടയിലായി 200 കോടി ഡോസ് വാക്സീൻ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകുമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ മുതിർന്ന ഉപദേശകനായ വി.െക. പോൾ അറിയിച്ചു. സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന 75 കോടി ഡോസ് വാക്സീനും ഭാരത് ബയോടെക് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന 55 കോടി ഡോസ് കോവാസ്കീനുമുൾപ്പെടെയാണ് 200 കോടി ഡോസ് ലഭ്യമാകുക. 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കായി 216 കോടി ഡോസ് നിർമിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അടുത്ത വർഷം ആദ്യത്തോടെ 300 കോടി ഡോസ് ഉൽപാദിപ്പിക്കും.



വാക്സീൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനകേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യ മാറിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മൂന്നു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് വാക്സീൻ നൽകാൻ സാധിച്ചത്. ഇതെത്തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും കടുത്ത വിമർശനം നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചതോടെ പലയിടത്തും കടുത്ത ക്ഷാമമാണ് നേരിടുന്നത്.

ഇന്ത്യ ബയോളജിക്കൽ ഇ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന 30 കോടി, സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നോവാക്സ് 20 കോടി, സ്പുട്നിക് 15.6 കോടി, ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ 10 കോടി, സൈഡസ് കാഡിലയുടെ 5 കോടി, ജെനോവയുടെ 6 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് വാക്സീൻ ഡോസുകൾ ലഭ്യമാകുക. അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക് വാക്സീൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

