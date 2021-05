ബെംഗളൂരു∙ ചാമരാജ്നഗറിൽ 24 കോവിഡ് ബാധിതർ ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരിക്കാനിടയായത് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നെന്നു ജുഡീഷ്യൽ സമിതിയുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് മുൻപാകെ മുദ്രവച്ച കവറിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജില്ലാ ആശുപത്രിയായ ചാമരാജ്നഗർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (സിംസ്) 23 പേരും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഒരാളും ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ കഴിഞ്ഞ 3ന് ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ച സംഭവം ജുഡീഷ്യൽ സമിതിയെ കൂടാതെ കർണാടക ലോകായുക്തയും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഒരാഴ്ചത്തേക്കു സംസ്ഥാനത്തിന് എത്ര അളവ് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിൽ എത്രമാത്രം ചികിത്സയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നതെന്നും അറിയിക്കാൻ സർക്കാരിനു ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി. കഴിഞ്ഞ 5 മുതൽ 11 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ ഹാജരാക്കാനാണ് നിർദേശം.

English Summary: HC panel says Chamarajanagar authorities responsible for death of 24 in hospital