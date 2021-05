ന്യൂഡല്‍ഹി: പുതിയ സിബിഐ ഡയറക്ടറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ മേയ് 24-ന് ഉന്നതതല സമിതി യോഗം ചേരും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേരുന്ന യോഗത്തില്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി. രമണ, ലോക്‌സഭയലിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് കക്ഷി നേതാവ് അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി എന്നിവരാണ് പങ്കെടുക്കുക.



ഇടക്കാല സിബിഐ ഡയറക്ടര്‍ പ്രവീണ്‍ സിന്‍ഹ, ബിഎസ്എഫ്, നാര്‍ക്കോട്ടിക്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബ്യൂറോ മേധാവി രാകേഷ് അസ്താന, എന്‍ഐഎ മേധാവി വൈ.സി. മോദി, സിഐഎസ്എഫ് മേധാവി സുബോധ്കാന്ത് ജസ്‌വാള്‍, കേരള ഡിജിപി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റ, ഐടിബിപി മേധാവി എസ്.എസ്. ദേശ്‌വാള്‍, യുപി ഡിജിപി എച്ച്.സി. അവാസ്തി തുടങ്ങിയവരാണ് ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്ളത്. ഈ പട്ടിക ഉന്നതതല സമിതിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ സിബിഐ ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കുന്നതില്‍ വരുന്ന കാലതാമസത്തിനെതിരെ സമര്‍പ്പിച്ച പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് യോഗം ചേരുന്നത്. ഫെബ്രുവരിയില്‍ ആര്‍.കെ. ശുക്ല വിരമിച്ചതിനു ശേഷം പദവി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇടക്കാല ഡയറക്ടറായി സിന്‍ഹയെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിയമിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Search panel to choose CBI chief to meet on May 24, DGP Loknath Behera in List