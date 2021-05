മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്ന അമ്മയ്ക്കുവേണ്ടി പാട്ടുപാടി മകൻ; ഡോക്ടറുടെ വൈറൽ കുറിപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി∙ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്ന അമ്മയ്ക്കുവേണ്ടി വിഡിയോ കോളിൽ പാട്ടുപാടി മകൻ. ഡോ. ദീപ്ശിഖ ഘോഷാണ് മകന് അമ്മയെ അവസാനമായി കാണാൻ വിഡിയോ കോൾ ചെയ്തുനൽകിയത്. സംഭവം ഡോക്ടർ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചതോടെ വൈറലായി.

മരണത്തിന് കീഴടങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന സംഗമിത്ര ചാറ്റർജിക്കാണ് മകനുമായി വിഡിയോ കോളിൽ സംസാരിക്കാൻ ഡോക്ടർ അവസരം ഒരുക്കിയത്. ഈ സമയത്താണ് മകൻ സോഹൻ ചാറ്റർജി അമ്മയ്ക്കുവേണ്ടി പാട്ടുപാടിയത്.

ദീർഘകാലം അകന്നു കഴിഞ്ഞ അമ്മയുടെയും മകന്റെയും കഥ പറയുന്ന ഹിന്ദി സിനിമയിലെ ‘തേരെ മുജ്സെ ഹെ പഹെലെ’ എന്ന പാട്ടാണ് മകൻ അമ്മയ്ക്കുവേണ്ടി പാടിയത്. മകൻ പാടുന്നത് ഡോ. ഘോഷും നഴ്സുമാരും നിശബ്ദമായി നിന്നുകേൾക്കുകയായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കുവച്ച് വരികൾ മുറിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും മകൻ ഗാനം പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് ഡോക്ടർ കുറിച്ചു.

നിരവധിപ്പേരാണ് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്. ഡോക്ടർ ചെയ്ത കാര്യത്തെ പലരും അഭിനന്ദിച്ചെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിതെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ മറുപടി.

English Summary: Son sang for dying mother on call with doctor