കോവിഷീൽഡ് ഡോസുകളുടെ ഇടവേള ദീർഘിപ്പിച്ചതിനെ പിന്തുണച്ച് ഫൗചി

വാഷിങ്ടൻ∙ കോവിഷീൽഡ് വാക്സീന്റെ രണ്ടു ഡോസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള ദീർഘിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയെ പിന്തുണച്ച് യുഎസിലെ സാംക്രമിക രോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോ. ആന്തണി ഫൗചി. വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയ്ക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കം കൂടുതൽപേർക്ക് ആദ്യ ഡോസ് വാക്സീന്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കോവിഷീൽഡിന്റെ രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീനുകൾ തമ്മിൽ 12 മുതൽ 16 ആഴ്ച വരെ ഇടവേളയുണ്ടാകുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ആറാഴ്ച മുതൽ എട്ടാഴ്ച വരെയായിരുന്നു ഈ ഇടവേള പറഞ്ഞിരുന്നത്. യുകെയിൽനിന്നുള്ള നിരീക്ഷണം വച്ചാണ് ഈ ഇടവേള നീട്ടിയതെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതുവരെ നൽകിയ വാക്സിനേഷനിൽ 90 ശതമാനത്തോളവും കോവിഷീൽഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Dr. Fauci: India’s decision to extend the gap between Covishield doses is reasonable